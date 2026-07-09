Ronald Umaña el modelo de país en El Salvador y plantea la necesidad de una «segunda República»

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Ronald Umaña aseguró que El Salvador enfrenta una crisis estructural que trasciende a los gobiernos de turno y sostuvo que el país necesita una transformación profunda de su modelo político, económico e institucional, por lo que plateó la segunda República.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, el también dirigente político afirmó que los problemas de pobreza, desigualdad y falta de desarrollo son consecuencia de un sistema que, según él, ha permanecido prácticamente inalterado desde la fundación de la República hace 203 años.

Umaña sostuvo que ni los gobiernos de ARENA, ni las administraciones del FMLN, ni el actual Gobierno han modificado las estructuras que, a su juicio, concentran el poder económico y político en un reducido grupo de personas. Según el analista, durante más de dos siglos ha prevalecido un modelo oligárquico que ha logrado adaptarse a los distintos cambios políticos sin perder su influencia sobre las principales decisiones nacionales.

En ese contexto, cuestionó que las políticas implementadas durante las últimas décadas no hayan logrado reducir los niveles de pobreza ni generar un desarrollo económico sostenible. Señaló que los indicadores económicos continúan reflejando dificultades para amplios sectores de la población y consideró que el país permanece estancado pese a los cambios de administración.

El analista también criticó el sistema tributario salvadoreño. Afirmó que la carga fiscal recae principalmente sobre los sectores de menores ingresos, mientras que las grandes empresas y los grupos económicos, según dijo, encuentran mecanismos legales para evitar el pago de importantes obligaciones tributarias. Asimismo, cuestionó el funcionamiento de las instituciones encargadas de resolver disputas fiscales y administrativas, al considerar que existen procesos que terminan favoreciendo a grandes contribuyentes.

Durante la entrevista, Umaña expresó preocupación por el aumento de la pobreza multidimensional y advirtió que el deterioro de las condiciones sociales podría desembocar en una mayor conflictividad.

Uno de los temas centrales de su análisis fue la situación del sector agropecuario. El dirigente criticó lo que calificó como abandono histórico del campo y señaló que El Salvador ha perdido capacidad para producir buena parte de los alimentos que consume. A su juicio, la ausencia de políticas de apoyo a los agricultores ha provocado un deterioro de la producción nacional y una creciente dependencia de las importaciones.

En esa línea, cuestionó declaraciones atribuidas al hermano del presidente Nayib Bukele sobre la migración del campo hacia las ciudades, al considerar que esa visión desconoce la realidad de las comunidades rurales. Según Umaña, trasladar población campesina a las áreas urbanas únicamente contribuiría al crecimiento de cinturones de pobreza alrededor de las principales ciudades, en lugar de fortalecer la producción agrícola mediante incentivos e inversión pública.

El analista también se refirió a la situación económica del país y aseguró que El Salvador podría enfrentar mayores dificultades financieras durante los próximos años debido al incremento de la deuda pública y a las limitaciones fiscales. Además, sostuvo que sectores como la salud presentan problemas derivados de la falta de recursos y de personal especializado, situación que, según afirmó, afecta la atención de la población.

En materia política, Umaña reiteró que el país necesita una reforma institucional de gran alcance. Explicó que impulsa la creación del movimiento «Cambio Total», cuya principal propuesta consiste en promover una «segunda República». Entre las ideas que mencionó se encuentran una reforma constitucional, la creación de una Asamblea Legislativa bicameral, una nueva organización del sistema judicial y un modelo económico basado en principios de economía social y ecológica de mercado.

Respecto al proceso electoral previsto para 2027, el analista manifestó que, en las condiciones actuales, no considera que las elecciones representen una vía efectiva para producir un cambio político. Asimismo, expresó su opinión de que los partidos de oposición debieron construir una candidatura unificada para enfrentar al oficialismo, al considerar que la fragmentación reduce sus posibilidades de competir electoralmente.

Umaña también cuestionó la eventual participación del dirigente sindical Rafael Aguirre como candidato presidencial del FMLN. Afirmó que dicha decisión terminaría favoreciendo políticamente al oficialismo y sostuvo que la oposición debió priorizar la conformación de un bloque común antes que presentar candidaturas separadas. Además, realizó críticas a la conducción interna del partido de izquierda y a las divisiones que, según afirmó, existen dentro de esa organización política.

Las declaraciones del analista se producen en un contexto marcado por el inicio del debate político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. Algunas voces consideran que no se debería participara en las eleccione presidenciales, pues, es legitirma el tercer triunfo de Nayib Bukele, quien tiene todo lista para ganar no solo la presidencia, sino también los diputados y alcaldes.

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