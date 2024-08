Clásicas referencias de nuestro presente cultural. Por Caralvá

Caralvá

Intimissimun

Hemos desarrollado o al menos indicado algunas situaciones muy parecidas en el desarrollo de eventos históricos y la nuestra sociedad, así de Roma el libro: Grandeza y decadencia de los romanos de Barón de Montesquieu, artículos: Rusia y Ucrania, el Brexit (British exit), 1931, 1932 y otros, el cansancio no pesa cuando recorremos la historia, los libros no guardan telarañas cuando nos hablan del pasado (perdón nuestro presente), así algunas obras antiguas parece que viven en San Salvador en el Siglo XXI y fotografían el momento político, uno de ellos es el libro: obras selectas /Friedrich Nietzsche – Madrid: Edimat, s.a. – 632 pág.

Contexto de la siguiente cita: la instrumentalización política, con sus calificativos ubican todo el desastre social en las instituciones sociales que no funcionan, el líder cristaliza la deficiencia de las leyes a su favor con promesas de prosperidad y control, su perfil es una persona elegida por Dios, su interpretación de la Historia es la fundación de la República a partir de su ascenso, el discurso general es abolir todo rastro del pasado, así la “nueva era” es el paraíso del pueblo “elegido”… etc. pero su objetivo es el poder y todo el poder sin límite.. Si Hitler inventa una mentira en su libro Mein Kampf, otros dictadores latinoamericanos promulgan el Comunismo como el mal universal…

Nietzsche anota: En su obra: El Anticristo… “2 ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder en sí. ¿Qué es lo malo? Todo lo que hunde sus raíces en la realidad. ¿Qué es la felicidad? Sentir que aumenta nuestro poder, que superamos algo que nos ofrece resistencia. No es vivir en paz, sino obtener más poder, no es la paz por encima de todo, sino la guerra; no es la virtud; sino la fuerza (la virtud a la manera de Renacimiento, la virtù, la virtud sin moralina). El principio de nuestro amor a los hombres es que los débiles y los fracasados han de perecer, y que además se les ha de ayudar a que perezcan. ¿Qué es lo que hace más daño que cualquier tipo de vicio? La compasión traducida en actos hacia los fracasados y los débiles: es decir, el cristianismo” pág. 458.

Estas palabras despreciables se repiten con sinónimos tropicales en América Latina, el líder (Hitler y similares) llevan a sus pueblos al suicidio colectivo, como las sectas de Jim Jones Guyana 1978, Rama Davidiana, Waco Texas 1993, Heaven´s Gate, California 1997, etc. el fanatismo no mide las consecuencias y el daño ocasionado a sus propios hermanos.

El elemento que subyace en estos eventos es la obediencia, la sumisión, la postración ante el atropello de los valores sociales: libertad, democracia, igualdad, derechos humanos etc. puesto que se eliminan por la personalidad mesiánica que otorgará el bienestar al pueblo, así coinciden tiranos y falsos profetas. En realidad, en la sociedad existe temor a ejercer los principios fundamentales de las repúblicas: independencia de poderes, justicia, libertad de expresión, respeto a la vida humana, puesto que es más fácil ocultarse entre las multitudes anónimas y sumisas; evidentemente agravados por el Régimen de Excepción prolongado 29 ocasiones.

Esta reflexión es una consideración de nuestra cultura salvadoreña, los eventos de 1931-1944 que se inician con el Golpe de Estado (02DIC931) y terminan con las jornadas de abril y mayo de 1944 son un símbolo contra la dictadura, el autoritarismo del siglo XX, las luchas democráticas de los años setenta, la guerra civil 1980-1992, el Acuerdo de Paz, son nuestra genuina historia, la cual nos pertenece a pesar que destruyan los monumentos y el expolio de la masacre de El Mozote etc. es nuestra cultura acuñada en generaciones de salvadoreños.

El elemento cultural que permanece no debe ser destruir las instituciones sino perfeccionarlas, no debemos abolir los derechos humanos sino impulsarlos, la justicia justa debe prevalecer, el debido proceso debe respetarse, constitución es la guía democrática etc. es nuestro patrimonio y acervo cultural.

En síntesis, si no defendemos las leyes no sobreviviremos como sociedad, una sociedad fragmentada tampoco podrá defender la República, la democracia es la meta.

Uno comprende a muchas personas con su historia, uno al final solo es un mortal como millones, en mi caso a pesar de la amenaza a muerte… que también la comprendo. amazon.com/author/csarcaralv

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...