“Ciudad Mujer” cierra con éxito participación en Feria Consuma

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Las emprendedoras y microempresarias de “Ciudad Mujer” cerraron con éxito su participación en la Feria Consuma, y miles de personas visitaron los stands, en donde exhibieron y comercializaron diversidad de productos y atendieron con servicios que mantuvieron disponibles a la población asistente.

“Ciudad Mujer” participó en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de San Salvador, que celebra este feriado entre el 3 al 6 de agosto, de cada año.

Los locales de las emprendedoras de “Ciudad Mujer” estuvieron en el Pabellón No. 4, y en el Pabellón Centroamericano del Centro de Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), donde participaron un total de 22 emprendedoras, que tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos, así como comercializar con sus iniciativas productivas, promover su autonomía económica que beneficia con ello, a su economía familiar.

“Ciudad Mujer me ha ayudado mucho con la formación y asesoría técnica, que me ha brindado. También he sido beneficiada con la entrega de equipo, entre estos: un horno, una mesa de trabajo, un cilindro y materia primera, lo que me ha permitido establecer mi propia panadería, que es lo que me impulsa a continuar trabajando”, dijo Rosa Rivera, mujer emprendedora y usuaria del Programa “Ciudad Mujer” en el municipio de Colón, La Libertad.

Rivera reiteró su agradecimiento a la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, por la oportunidad de prepararse técnicamente y por participar en la Feria Consuma, que le permitió presentar y comercializar su pan dulce y salado, que deleitó a los visitantes a la Feria Consuma.

Mientras, Yanira Sánchez, otra de las emprendedoras participantes, agradeció el esfuerzo de “Ciudad Mujer” por hacer realidad la

participación de los diversos proyectos. Como su negocio de encurtidos que luego de integrar un taller que le permitió dominar mejor su iniciativa productiva.

“En Ciudad Mujer he recibido diferentes capacitaciones con lo que he logrado impulsar mi pequeño negocio de encurtidos, lo he diversificado y pude mejorar la presentación de los productos”, manifestó.

En cuanto al quehacer de “Ciudad Mujer”, las y los visitantes a la feria Consuma pudieron conocer un poco más sobre este programa social del gobierno, por medio de jornadas informativas que realizaron un grupo de funcionarias de la institución, para que más mujeres se sumen a los diversos servicios que ofrecen en cualquiera de sus seis sedes en el país.

Los visitantes y consumidores pudieron acceder a productos de excelente calidad, que están hechos por manos salvadoreñas como: bolsos y carteras pintadas a mano, sandalias y variedad de calzado, artesanías y bisutería elaboradas con piedras y en cuero,

jabones naturales, champú, aceites, cremas y otros productos para el cuidado de la piel y productos textiles para el hogar.

Así también productos alimenticios, desde espumillas, alfajores y galletas, pan dulce y salado, encurtidos y escabeches;

mermeladas y una variedad de chocolate artesanal; horchata de maní con morro y cebada, pan integral, dulces típicos, semillas naturales, entre otros productos.

La Secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato ha reiterado en muchas ocasiones que “Ciudad Mujer” cumple de esta forma uno de los lineamientos que soportan el Módulo de Autonomía Económica, el cual establece estrategias que fomenten e impulsen la capacidad productiva de las usuarias orientándolas a construir sus propios emprendimientos, la promoción de estos, así como la apertura a nuevos mercados.