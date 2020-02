Cineastas exponen sus experiencias sobre procesos creativos

Oscar López

@Oscar_DCL

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Fundación de Apoyo Familiar (FUNDAFAM) y el Centro de Capacitación Cinematográfica de México informaron sobre la proyección de dos producciones cinematográficas, una del cineasta salvadoreño Raúl Sabo y otra del nicaragüense Gabriel Serra.

“La proyección de los cortometrajes se realizará el viernes 7 de febrero, a las 5:30 p.m., la idea es proyectar las películas y después tener un espacio de conversación con Gabriel, la idea es tener un intercambio va más allá de ver las películas”, declaró Sabo.

Otra de las actividades programas es una “master class” que tendrá lugar en la Universidad de El Salvador, en la que Serra expondrá su experiencia como cinefotógrafo y la manera en la que afrontó los proyectos cinematográficos en los que participó.

Al respecto Serra consideró que actualmente la cinematografía atraviesa por un momento histórico en el que los conocimientos se están abriendo y eso permite que se cuenten historias propias, por lo que es importante hablar de los procesos creativos.

“Es un buen espacio para reflexionar, para hablar de los procesos creativos, sobre el cine, sobre los temas que se van a dar”, afirmó Serra.

El cineasta nicaragüense agregó que en Latinoamérica hay muchos jóvenes que están iniciando sus carreras, por lo que es importante exponer información, metodologías y herramientas que posibiliten acercarse a los temas y personajes que pueden facilitar su proceso creativo.

“Es muy interesante llegar a estos talleres que nos permiten a nosotros como estudiosos de las comunicaciones acercarnos a métodos que he aprendido, no solo he hecho mis películas, he trabajado con muchos directores, en ese sentido el cúmulo de experiencia y de aprendizaje acumulado es importante compartirlo”, mencionó Serra.

Sabo se refirió al desarrollo de la cinematografía en El Salvador, al respecto comentó que es importante que desde el Estado se brinde apoyo a los cineastas locales. “Un pueblo que no transmite sus historias a los demás está condenado a morir, en los últimos años hubo una iniciativa a través del Ministerio de Economía en la que dieron fondos para la producción (cinematográfica) y eso hizo que se dinamizara la poca industria cinematográfica salvadoreña”.

Sin embargo, el cambio de Gobierno, la iniciativa denominada Fondos Pixel fue suprimida, por lo que los cineastas salvadoreños no tienen incentivos estatales para la producción de su material.

“Es importante que el Estado apoye el arte, los países tienen fondos para el arte, en específico para el cine”, concluyó Sabo.