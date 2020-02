Víctimas esperan del Legislativo una Ley de Reconciliación imparcial

Gloria Silvia Orellana

El origen de la paz social se basa en la justicia, afirmó Eduardo García, director ejecutivo de Asociación Pro-Búsqueda, a Diario Co Latino, en reacción a las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien anunció que el proyecto de Ley de Reconciliación estaría listo a mitad de febrero, de fácil entendimiento, comprensión y apegada a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

-¿Cómo fue la experiencia en la consulta a las organizaciones y víctimas para la Ley de Reconciliación?

Se instaló la mesa que presidía Mario Ponce, Leonardo Bonilla (diputado independiente), Nidia Díaz (FMLN), Juan Martell (CD) y luego se incorporan Jorge Schafik Hándal (FMLN) y Damián Alegría (FMLN), y en la primera intervención de los diputados -menos Ponce- nos dicen que no conocen el proyecto de ley que se está trabajando de forma oscura y a escondida, se trabaja en una nueva ley entre los grupos parlamentarios de PCN, ARENA y PDC. Al darnos la palabra -yo les dije- que quería saber las reglas del juego, ya que por fin deciden escucharnos y vemos que de los cuatro diputados en la mesa, tres hablaron sobre un proceso oscuro. Y el diputado Ponce se lo tomó a mal y dijo que mi intención era escopetear, esa palabra usó.

-¿Qué respondió al diputado Ponce?

Aclaré que nos merecíamos una explicación a los argumentos presentados por tres de los cuatro integrantes de la mesa, además ellos representan (como diputados) sectores sociales diversos y estamos hablando de cosas de leyes que van a afectar a la sociedad en su totalidad y se zanjó el tema. Las organizaciones, las víctimas a título personal y comunidades hemos planteado nuestra visión de la normativa, hemos presentado un anteproyecto que no se ha mencionado en las audiencias y los diputados han estado escuchando los testimonios con una carga fuerte testimonial con un hilo conductor: verdad, justicia y reparación. El problema se presenta en la mesa de la comisión, que si algunas víctimas pidieron justicia y otra persona no pide cárcel, los diputados creen que el mensaje es que nadie quiere la cárcel para los victimarios y no se si estos diputados, o su asesor, lo están resumiendo de esa manera y solo retoman lo que les conviene, es un riesgo que se va a correr.

–¿Cómo se ha ventilado el tema de las víctimas del conflicto armado?

La izquierda ha dicho que también fueron víctimas porque muchos de los excombatientes fueron torturados, secuestrados o asesinadas sus familias, y por esto se incorporaron al conflicto armado, que fue una salida de salvar sus vidas y abonar a la causa. Los de la derecha dijeron que fueron también víctimas, que hubo quienes han sido más víctimas que otras víctimas, porque tienen hermanos que combatieron en un bando y otro, durante la guerra. Así que, todo el mundo es víctima, menos las víctimas. Yo creo que la sociedad entera es víctima del conflicto armado, porque de alguna forma han sufrido, aquí no es de valorar quién es más víctima, sino de apostarle realmente a la reconciliación del país. Y no puede ser de ninguna forma que tenga más de 20,000 presos en centros carcelarios, que algunos cometieron un asesinato, mientras se prepara una ley para aquellos que asesinaron a más de 75,000 personas para quedar impunes, eso no es justicia.

-¿Es necesaria la cárcel?

No es que diga que la cárcel o prisión arreglan estas cosas, lo que digo es que hay estándares internacionales, así como la sentencia de la Sala de lo Constitucional (CSJ), que se pueden aplicar; si no, están corriendo el riesgo de no cumplirlas, que los diputados piensen que lo mejor para el país, es lo que deben legislar y no se apega a la Constitución de la República, es grave. Con una sola persona, un solo caso al que se niegue la justicia, ya es inconstitucional, porque todos tenemos acceso igual a la justicia y que un funcionario la niegue no solo incurre en delito, es grave por inconstitucional y será invalidado. Si están en el jueguito de quién tira la piedra primero, y prefieren que la gente ponga todos los recursos que quieran, porque se irán muriendo en el camino por ser mayores, pues eso me parece perverso.

-¿Qué lecturas hace de esta comisión?

No veo un cambio de actitud de la Asamblea Legislativa con la normativa, el hecho que estén escuchando a las víctimas me parece positivo, por lo menos los está sensibilizando, es ganancia para la gente, pero no quito el dedo del renglón: las víctimas de Pro-Búsqueda quieren verdad, justicia y reparación. No hay una sola madre que me haya dicho que renuncia a la búsqueda de su hija o hijo. La justicia es la sanción y el Estado construye los pilares de una sociedad democrática de sana convivencia y armonía, que como funcionarios no pueden venir a destruir el avance democrático.

–¿Qué podría pasar sin una Ley de Reconciliación imparcial?

En un contexto político en donde la Asamblea Legislativa está desprestigiada y los partidos que han estado en alternancia de gobierno están totalmente desprestigiados, es muy peligroso que la sociedad por ese mismo desencanto están creando dar vuelta a la Asamblea y tener un solo partido político, como si fuera esto una monarquía o dictadura con un solo presidente y órgano de justicia. Vaciar el poder en una sola persona se llama dictadura y hacerle daño a la democracia que ha costado sangre a este país, incluso esto justificaría la necesidad de un conflicto armado por la dictadura, la gente sale a la calle a protestar. Espero que los diputados hagan -por el bien de la sociedad- un buen trabajo, que no hay ningún país del mundo que al aplicar su normativa justa y equilibrada lleguen a explosiones sociales, no pueden haber abusos ideológicos o políticos para negar justicia a la población.