Christian Eriksen, nuevo jugador del Manchester United hasta 2025

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Después del paro cardíaco que vivió Christian Eriksen durante el partido contra la selección de Finlandia en la Eurocopa 2021, que lo dejó inhabilitado por un período de tiempo, el danés vuelve a los escenarios deportivos como un jugador más de los ‘diablos rojos’ después de superar sus problemas físicos.

El Manchester United confirmó la llegada del centrocampista al equipo británico como agente libre proveniente del Brentford Football Club, donde jugó por primera vez después de sus problemas físicos y ahora será parte de la plantilla de MU hasta el 2025.

El jugador danés se alejó de los escenarios deportivos en el 2021 tras sufrir un paro cardíaco al minuto 42 del partido entre Dinamarca y Finlandia, primer encuentro de la fase de grupos de la Europa 2021, en el Parken Stadion de Copenhague. En su momento los paramédicos retiraron al jugador del partido después de que los jugadores de ambas selecciones presenciaron un momento de suma tensión al desconocer el diagnóstico del danés, poco después del hecho se confirmó que sufrió un paro cardíaco lo que apuntó que no volvería a jugar. “Manchester United es un club especial y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble”, dijo al jugar danés donde el MU confirma su llegada.