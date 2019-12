“China y El Salvador sin agenda geopolítica”: Zhao Bentang 

La República Popular China reitera que trabajará con El Salvador sobre la base de respeto mutuo, equidad y cooperación ganar-ganar y principios como la no interferencia.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Ante la visita del presidente de la República, Nayib Bukele a la China Popular, diversas voces han surgido en oposición al incremento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entre estas, las de Estados Unidos que ha reiterado su oposición y la existencia de una supuesta trampa en esta nueva etapa.

Zhao Bentang, director General del Departamento de Asuntos de Latinoamérica y de El Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró: “el establecimiento y crecimiento de las relaciones entre China y El Salvador están basadas en la necesidad de dos países soberanos, caen perfectamente de los derechos legítimos de dos países soberanos y el merecimiento de intereses y aspiraciones de nuestros dos pueblos“.

Bentang ha reiterado anteriormente que Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con China hace cuarenta años. Dichas relaciones han sido sobre la base de los criterios internacionales, bajo el respeto mutuo, tal como se ha hecho con El Salvador.

“La relación de China con El Salvador no ataca ningún otro país, y no afectará la relación de El Salvador con otras naciones. No hay ninguna agenda geopolítica detrás”, dijo.

Agregó que los lazos entre China y El Salvador no van a constituir ningún desafío o amenaza para Estados Unidos. Por el contrario, la cooperación china con El Salvador sirve al interés de la estabilidad y desarrollo económico y social de El Salvador y el desarrollo y prosperidad regional, interés que es el mismo que Estados Unidos. “Tener ambientes externos estables para el desarrollo es bueno para todos los países”, sostuvo.

De igual manera, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying señala que China ha trabajado y cooperado con Estados Unidos en una amplia gama de áreas.

“Simplemente no tiene sentido que Estados Unidos obstruya el deseo de otros países soberanos de desarrollar relaciones y cooperar con China. Es un movimiento despreciable impulsado por la lógica hegemónica”, afirmó.

Las declaraciones surgen luego de que un periódico salvadoreño publicó que Estados Unidos evalúa si algunos de los programas se verán afectados por los acuerdos que acepte el presidente Bukele. Además, Tobías Bradford, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos reiteró que su énfasis siempre ha sido advertir a El Salvador “no caer en trampas”.

Ante esto, Chunying comentó: “los comentarios del funcionario estadounidense que mencionaste son amenazas abiertas, flagrantes y perentorias a la cooperación normal entre China y El Salvador”.