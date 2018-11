CESTA exige “agricultura para el pueblo y no para las corporaciones”

Una de las conclusiones que el CESTA y el MOVIAC expusieron durante el foro “Agricultura para el pueblo y no para las corporaciones” es que los agricultores no pueden ganarse la vida, debido a los problemas que enfrentan por la cadena de consecuencias que provoca el cambio climático. Foto Diario Co Latino/Archivo.