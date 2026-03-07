Catedral de Sal de Zipaquirá rompe récord de visitantes

Compartir

La Catedral de Sal de Zipaquirá cerró 2025 con un récord histórico de 705,045 visitantes. Así, se consolidó como uno de los destinos culturales y religiosos más visitados de Colombia y uno de los complejos de culto subterráneos más impresionantes del mundo.

El sitio turístico participa en la versión 45 de la Vitrina Turística ANATO 2026, considerada la feria principal del sector turístico en Colombia y una de las más relevantes de América Latina.

Ubicada a 180 metros bajo tierra en el municipio de Zipaquirá, la catedral es reconocida como la Primera Maravilla de Colombia. El complejo cuenta con 8,500 metros cuadrados de construcción, una cruz subterránea de 16 metros de altura por 10 de ancho —la más grande del mundo— y una nave central con capacidad para 3,000 personas, lo que la convierte en un referente internacional de arquitectura religiosa y patrimonio cultural.

Entre sus proyectos de expansión destaca el Museo Subterráneo, considerado uno de los más profundos del planeta, que explora la historia de la minería, el simbolismo de la sal y la relación entre territorio y espiritualidad. Esta propuesta cultural ha permitido ampliar la experiencia turística y atraer visitantes provenientes de más de 100 países.

La participación en ANATO 2026, que se realiza del 25 al 27 de febrero en Corferias, busca fortalecer el posicionamiento internacional de este destino patrimonial. El evento proyecta la asistencia de más de 52,000 profesionales del turismo de al menos 35 países, consolidándose como una de las principales plataformas de promoción y negocios turísticos en la región.

