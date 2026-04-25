Araqchi informa a Pakistán sobre la postura de Irán respecto al alto el fuego

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TEHERÁN/Tasnim

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, informó al primer ministro paquistaní sobre la postura de Teherán respecto a los últimos acontecimientos del alto el fuego en la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, al tiempo que abordó las relaciones bilaterales y los asuntos regionales.

Araqchi, que se encuentra de visita en Islamabad para mantener consultas, se reunió con el primer ministro Shehbaz Sharif el sábado.

En la reunión, a la que también asistió el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, ambas partes discutieron las relaciones bilaterales, la cooperación en diversos ámbitos y los acontecimientos regionales e internacionales.

El primer ministro pakistaní destacó la determinación de los altos dirigentes de ambos países de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y ampliando la cooperación a nivel multilateral y en el seno de las organizaciones internacionales.

Sharif también expresó su confianza en que este rumbo continuaría en consonancia con los intereses comunes de las dos naciones musulmanas vecinas.

Por su parte, Araqchi destacó el énfasis que el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian ponen en la ampliación de los lazos integrales con los países vecinos, en particular con Pakistán.

Araqchi subrayó el lugar especial que ocupa Pakistán en la política exterior de Irán y reiteró la determinación de Teherán de seguir desarrollando las relaciones entre ambos países.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní también expresó su agradecimiento por los esfuerzos de los altos funcionarios paquistaníes para poner fin a la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, así como por su papel en la facilitación de un alto el fuego y en la organización de negociaciones.

Araqchi expuso las posiciones de principios de Irán con respecto a los últimos acontecimientos relacionados con el alto el fuego y el cese total de la guerra impuesta.

Asimismo, se refirió a los continuos crímenes cometidos por el régimen israelí en los territorios palestinos ocupados y a sus reiteradas violaciones de la soberanía e integridad territorial del Líbano, al tiempo que reconoció la postura del gobierno y el pueblo pakistaníes en apoyo a la nación palestina y los esfuerzos de Islamabad para implementar el acuerdo de alto el fuego en el Líbano.

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