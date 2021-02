Candidatos en el territorio hacen campaña electoral

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diferentes candidatos a diputados por la Asamblea Legislativa y a concejos municipales han aprovechado este fin de semana para hacer campaña electoral, para lograr simpatía en los ciudadanos.

El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) recorrió los municipios de Santa Ana, Coatepeque y El Congo. “La caravana rumbo a la victoria”, fue denominada, la cual fue encabezada por el diputado que busca la reelección, Juan Carlos Mendoza, y los candidatos a alcaldes de dichos municipios. Mientras que el diputado Guillermo Gallegos visitó el mercado de Ayutuxtepeque para conocer las problemáticas que tienen los capitalinos y participó en la competencia de RUNNERS.

El jefe de fracción del partido oficialista, Guadalupe Vásquez dijo: “La población nos recibe con entusiasmo y nos externaron todo su apoyo tanto hacia nuestras candidaturas”.

Nuevas Ideas, a través del candidato a diputado por la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y Nercy Montano, candidata a alcaldesa por Soyapango, visitaron dicho municipio y manifestaron que “pronto” se derrotará todos los estigmas que han sufrido por décadas los soyapanecos. Dijeron, además, que trabajarán en los propósitos de desarrollo integral para los cientos de miles de habitantes que residen en la ciudad. El candidato a alcalde de NI de San Salvador, Mario Durán visitó la comunidad Lourdes Norte, en el distrito 6. Donde se basó en la imagen del presidente Bukele para hacer su campaña.

Pero de igual forma dijo que de él nunca van a escuchar una excusa, “desde ya estoy preparando las soluciones a sus problemas más urgentes, además de otros grandes proyectos con los que le devolveremos el brillo a San Salvador”, indicó Durán.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a través de su actual diputada y candidata por el departamento de Ahuachapán, Guisela de Portillo, compartió un momento de “alegría” con los niños y niñas de la Comunidad El Retiro de Cumbre El Olvido, en el municipio de Tacuba. “Para mí es una bendición llegar a esas comunidades que han estado en el olvido, y que hace tres años hemos dado seguimiento a sus necesidades”, señaló.

También, el partido de izquierda se ha volcado a las calles en manera de contacto con la gente, concentrándose en las principales calles y parques de San Salvador. Mientras que el alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez inició la campaña electoral en la plaza del municipio y fue acompañado por candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano.

El Partido Demócrata Cristiano presentó a sus candidatos a alcaldes de los 19 municipios de San Salvador en una reunión que sostuvieron en un restaurante, para intercambiar experiencias dado que están en el último tramo en cuando a las candidaturas.

Rodolfo Parker es uno de los líderes del partido e indicó que las expectativas “son grandes, trabajar en favor de la población con los conceptos humanistas de la Democracia Cristiana”.

Emilio Corea, junto con el alcalde de Ilopango Adán Perdomo, ambos de ARENA, recorrieron el municipio antes mencionado.

Corea aseguró que en términos generales siente el apoyo de la población, “de repente hay algunos incidentes aislados que se han registrado en torno a mi persona, no lo niego, hay dos o tres personas que en distintos lugares han lanzado algún tipo de gritos, pero hasta ahí. En términos generales no es como lo pinta las encuestas, que refleja rechazo hacia nosotros, eso no es cierto. Obviamente, el presidente Bukele es astuto y maneja el tema de las encuestas a su favor; sin embargo, nosotros vamos a seguir sin quitar el dedo del renglón hasta lograr una concientización a la población porque ellos al final son los que votarán el 28 de febrero”.