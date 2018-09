Candidato del FMLN promete continuar, mejorar y ampliar programas sociales

Yaneth Estrada

@caricheop

Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, en su visita a los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Universidad Andrés Bello, Zacamil y Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador, se comprometió a estar cercano a la gente, escuchando los problemas de la población de cara a un tercer Gobierno del Cambio.

El efemelenista aseguró en su visita a Zacamil que lo que para ARENA es despilfarro, para su partido es fundamental y son los programas sociales que reciben cerca del 50% del Presupuesto General de la Nación. “Porque les garantizo que en mi Gobierno van a continuar, se van a mejorar y se van ampliar”, dijo.

Asimismo, recalcó que también “no me va a temblar la mano en la lucha contra la corrupción”, porque no es justo que en los hospitales no haya medicina, mientras dos expresidentes del COENA confesaron el traslado de fondos públicos al partido de derecha.

Otras de las propuestas del aspirante de izquierda son impulsar los polos de desarrollo, educación descentralizada, especialización técnica para jóvenes, reforma de pensiones, garantizar la no privatización del agua, lucha contra la corrupción y creación de empleo.

Universitarios y el candidato

Además, durante un intercambio con estudiantes de la Universidad Andrés Bello, en San Salvador, destacó que “tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 necesitamos de todos los salvadoreños, dar pasos importantes para la construcción de un país con menores índices de violencia con más presencia en el plano internacional”.

Entre otros aspectos, insistió en no estigmatizar a los jóvenes, cambiar la dinámica en la formación de las nuevas generaciones, ser firmes en aplicar la ley y medidas concretas contra la corrupción y la evasión de impuestos, y reconoció como importantes preocupaciones en la población la ampliación de los programas sociales y la generación de empleos.

Los estudiantes expresaron, entre otras inquietudes, mayor apoyo a las expresiones culturales y deportivas, destacaron los actuales programas de salud, en particular la asistencia a las madres embarazadas. A la vez que mostraron interés de participar en todas las reformas que se llevan a cabo en El Salvador, la posibilidad de empleo una vez egresados de los centros de altos estudios.

A la Gran Movilización Nacional de este viernes también asistieron dirigentes del FMLN como Zoila Quijada, el alcalde de Mejicanos Simón Paz, la diputada Anabel Belloso y el secretario general del partido Medardo González, quien invitó a la militancia, simpatizantes y amigos del FMLN a asistir masivamente el próximo domingo a la Convención Nacional.

Por su parte, el alcalde de Mejicanos Simón Paz llamó a la población a analizar el voto con miras a las elecciones presidenciales de 2019, para profundizar los diferentes cambios y programas impulsados por los primeros dos gobiernos de izquierda. Para este sábado, la Gran Movilización Nacional continúa en los municipios de Tonacatepeque, Apopa y Soyapango.