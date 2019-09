Candidato a decano pide relevo generacional en facultad de Ingeniería

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Apocos días de las elecciones en la Universidad de El Salvador (UES), Mario Ernesto Martínez candidato a vicedecano de la facultad de Arquitectura e Ingeniería pidió cambios en la dirección de dicha facultad, ya que las actuales autoridades supuestamente tienen 16 años en los cargos.

Martínez explicó que desde hace 16 años la facultad de Ingeniería tiene las mismas autoridades, quienes en ese momento fueron electos por la promesa que al llegar a los cargos harían mejoras en la facultad, tanto para docentes como estudiantes. Sin embargo, con el tiempo se vio que los intereses primordiales se transformaron en intereses personales donde prevaleció más quedarse en el poder.

“Como docentes con más de veinte años he observado procesos que no son coherentes del todo, la facultad se puede tipificar como una de las más sucias, con sanitarios que provocan asco, el parqueo es insuficiente debido al incremento del parque vehicular, sin embargo, no hay soluciones siendo un centro de estudios superior único en el país, debido a que no existe un programa de mantenimiento”, aseguró el candidato a vicedecano de Ingeniería.

Asimismo, externó que su candidatura surge como una esperanza para el personal dentro de la facultad que no es jubilado ni recontratado, ya que el 70 % de los jubilados son nuevamente recontratados, por eso cuando se llega a votar por el sector docente muy poco se puede hacer para lograr el objetivo de querer transformar la academia, debido a que hay una franja muy marcada y delimitada a favor de las autoridades y el resto en contra.

Para Martínez, el objetivo es recuperar la academia, transformarla, mejorarla y recobrar la conexión con la sociedad, a fin que eso rija al momento de preparar un estudiante, dado que la UES como tal esta perdiendo su ranking en el nivel educativo nacional.

Entre tanto, Carlos Martínez candidato a decano de Ingeniería manifestó, que cada año entran a la facultad cerca de 1,000 estudiantes, aunque en un período de veinte de estudio solo se gradúan siete de cada cien, quienes, además tardaron nueve años en concluir sus estudios. De esos datos solo el 1 % finaliza sus estudios en el tiempo que estable el Alma Mater.

“Tomando acciones en concreto podemos hacer que más jóvenes se gradúen en su tiempo y que cumplan con su meta; de no tomarse medidas tenemos familias que tienen la responsabilidad de tener un hijo estudiando y le imposibilita trabajar. Además hemos alargado en cuatro o cinco años su permanencia en la UES, y al ser publica la educación son recursos públicos los invertido en esa población estudiantil”, recalcó el candidato a decano.

Entre las propuestas de la fórmula para el decanato de Ingeniería, esta que la administración debe enfocarse en el objetivo común que es mejorar la formación del estudiante y tener presente que se deben a la juventud, por cual proyectan ampliar horarios, extender los grupos de alumnos, tomar medidas que quienes se retrasan puedan recuperar el tiempo perdido, y modificar el plan de estudio que data desde hace 20 años.