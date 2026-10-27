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Campaña de recolección de juguetes 2026

Redacción Nacionales 26 octubre, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Campaña de recolección de juguetes 2026 325 Vistas

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Iván Escobar

El Colectivo Cultural Huitzijsil Patanit y la Asociación de Voluntarios Veteranos de El Salvador como cada año, en este 2026 ha iniciado la campaña de recolección de juguetes, piñatas y refrigerios para niñas y niños de nuestras comunidades.

En esta oportunidad se llevará alegria y diversion a niños y niñas del cantón San José I, del distrito de San Martín, a quienes queremos regalarles un día de alegría y diversión en esta temporada navideña.

Piñatas, dulces, galletas, refrescos, pastel, juguetes y panes para refrigerios (o sándwich) estamos solicitando para cumplir nuestra meta, y lograr tener un encuentro de mucha diversión y alegría, así como lo hemos venido haciendo en distintas comunidades en los últimos cinco años.

Agradecemos desde ya a quienes siempre nos acompañan en esta labor de amor y solidaridad.

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