Campaña de recolección de juguetes 2026

Compartir

Iván Escobar

El Colectivo Cultural Huitzijsil Patanit y la Asociación de Voluntarios Veteranos de El Salvador como cada año, en este 2026 ha iniciado la campaña de recolección de juguetes, piñatas y refrigerios para niñas y niños de nuestras comunidades.

En esta oportunidad se llevará alegria y diversion a niños y niñas del cantón San José I, del distrito de San Martín, a quienes queremos regalarles un día de alegría y diversión en esta temporada navideña.

Piñatas, dulces, galletas, refrescos, pastel, juguetes y panes para refrigerios (o sándwich) estamos solicitando para cumplir nuestra meta, y lograr tener un encuentro de mucha diversión y alegría, así como lo hemos venido haciendo en distintas comunidades en los últimos cinco años.

Agradecemos desde ya a quienes siempre nos acompañan en esta labor de amor y solidaridad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...