MILPA denuncia ante la CIDH la ausencia deliberada del Estado salvadoreño y de la PDDH

Compartir

Redacción Nacionales

#DiarioCoLatino

CIUDAD DE PANAMÁ — En el marco de la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) centrada en la «Situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador», el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunció con la ausencia deliberada de la representación estatal salvadoreña y de la titularidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El movimiento indígena señaló la ‘incomparecencia e irresponsabilidad’ de las delegaciones oficiales en la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos celebrada en Panamá.

«La incomparecencia de los funcionarios salvadoreños y de la Procuraduría es un acto de cobardía institucional. Evitan dar la cara ante la comunidad internacional porque no tienen argumentos para defender el desmantelamiento de las garantías democráticas», señaló MILPA.

La comitiva de MILPA, encabezada por Ángle Flores, trasladada a Ciudad de Panamá en representación de comunidades indígenas y rurales, calificó la incomparecencia oficial como un «desprecio» directo tanto hacia las víctimas de violaciones a derechos fundamentales como a los organismos internacionales de fiscalización.

Abandono de funciones constitucionales: Según los voceros de la organización indígena, la inasistencia de la PDDH evidencia un paulatino abandono de su mandato legal y constitucional. Señalan que la institución, nacida como fruto de los Acuerdos de Paz para vigilar el cumplimiento del Estado de derecho, ha dejado de actuar como un ente autónomo e independiente para convertirse en un organismo alineado a las directrices del Poder Ejecutivo, manteniendo silencio ante denuncias de detenciones arbitrarias y despojos de tierras comunales.

Víctimas sin respaldo estatal: MILPA enfatizó que este ausentismo deja desprotegidas a miles de familias afectadas por procedimientos extraordinarios e irregularidades en el marco del régimen de excepción vigente. La delegación reiteró que la negativa al diálogo en foros internacionales refleja la falta de interés institucional por la rendición de cuentas y la fiscalización imparcial.

Finalmente, la representación de los pueblos originarios hizo un llamado a la comunidad internacional y a los medios de comunicación a visibilizar la pérdida de independencia de las instituciones de derechos humanos en El Salvador, reafirmando que mantendrán activas sus denuncias en plataformas e instancias internacionales a pesar de los bloqueos o negativas de diálogo gubernamental.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...