EEUU prepara nuevos ataques contra Irán después de elecciones intermedias, señala informe

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WASHINGTON/Xinhua

El Pentágono está preparado para lanzar nuevas operaciones militares potencialmente de gran escala contra Irán «dentro de las 96 horas posteriores a recibir» una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes CNN.

De acuerdo con el informe, actualmente hay «suficientes» fuerzas desplegadas en Medio Oriente para lanzar los potenciales ataques.

Algunos funcionarios estadounidenses creen que la orden de Trump podría llegar en cualquier momento antes del final del año, muy probablemente después de las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos.

Funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que es improbable que Irán y los hutíes lleven a cabo crecientes ataques preventivos contra personal de Estados Unidos o contra Israel en este punto, pero no dudarían en responder si Irán fuera atacado primero por fuerzas estadounidenses o israelíes, puntualizó el informe. Fin

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