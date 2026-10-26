ANVEGEFMLN exige se establezca fecha de audiencia única y respeto al debido proceso

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Directiva Departamental de San Salvador de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (ANVEGEFMLN) solicitó a la jueza del Juzgado Primero contra el Crimen Organizado, Juez Tres, que señale fecha para la audiencia única de sus compañeros detenidos y garantice oportunamente la conexión con la Penitenciaría Occidental.

Los detenidos son Atilio Montalvo (Chamba Guerra), José Santos Melara Yánez (Pepe), Julio Alfonso Mira Dimas y Luis Rolando Alberto Menjívar, colaborador de comunicaciones.

La organización manifestó su preocupación por la prolongación de la detención, que, según su pronunciamiento, alcanza dos años y cuatro meses. Asimismo, solicitó que se agilice el proceso judicial, se valoren los elementos probatorios conforme a derecho y, de no existir fundamento probatorio suficiente para sostener la acusación, se promueva el sobreseimiento definitivo, de conformidad con la ley.

ANVEGEFMLN también demandó que se garantice la integridad física, la salud y la vida de los detenidos, así como el respeto a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las demás garantías del debido proceso.

La organización concluyó exigiendo la libertad de sus compañeros y el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.

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