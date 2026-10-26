MILPA elevará la voz de las comunidades rurales ante la CIDH

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), anuncia su participación formal este lunes 26 de octubre en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá.

Bajo el título “Situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador”, el movimiento afirma que denunciará a nivel internacional el abandono institucional que sufren las familias campesinas e indígenas de los territorios.

“No vamos como observadores; vamos como la voz de las comunidades que resisten a la persecución, al despojo de tierras y a la criminalización de la juventud rural bajo el actual régimen. Junto a otras organizaciones hermanas, expondremos el silencio cómplice de las instituciones del Estado salvadoreño ante las sistemáticas violaciones a la dignidad humana”, dice MILPA en un comunicado.

“Exigimos una Procuraduría (PDDH) que responda al pueblo y no al poder político”, agrega.

Para MILPA, es urgente restituir un organismo independiente que investigue de verdad las detenciones arbitrarias y los atropellos en las zonas rurales, donde la indefensión jurídica es la norma diaria.

“Llevamos el mandato de la memoria y la justicia de nuestros territorios. Instamos al pueblo organizado y a la comunidad internacional a seguir de cerca esta jornada de denuncia”, finaliza el comicado.

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