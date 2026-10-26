Combustibles seguirán con el mismo valor por una quincena más

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán por el mismo valor que la quincena anterior, según lo informó la DGEHM.

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país.

Según la DGEHM, los precios de los combustibles, se ven afectados por las interrupciones en el suministro de petróleo y sus derivados en el estrecho de Ormuz, por continuos ataques a embarcaciones.

El recrudecimiento de los ataques entre Hutíes de Yemen y Arabia Saudita, así como la preocupación de posibles nuevos bombardeos de Estados Unidos contra Irán, aumentan la incertidumbre sobre el suministro mundial del petróleo.

En la parte local, la dirección señala que “el buen manejo del mercado nacional ha permitido que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras, mantengan estables los precios de las gasolinas y diésel para la población, aunque exista incertidumbre internacional y subida regional de precios”.

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