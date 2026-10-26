Página de inicio » Nacionales » Combustibles seguirán con el mismo valor por una quincena más

Combustibles seguirán con el mismo valor por una quincena más

Redacción Nacionales 26 octubre, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Combustibles seguirán con el mismo valor por una quincena más 508 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán por el mismo valor que la quincena anterior, según lo informó la  DGEHM.

Los precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país.

Según la DGEHM, los precios de los combustibles, se ven afectados por las interrupciones en el suministro de petróleo y sus derivados en el estrecho de Ormuz, por continuos ataques a embarcaciones.

El recrudecimiento de los ataques entre Hutíes de Yemen y Arabia Saudita, así como la preocupación de posibles nuevos bombardeos de Estados Unidos contra Irán, aumentan la incertidumbre sobre el suministro mundial del petróleo.

En la parte local, la dirección señala que “el buen manejo del mercado nacional ha permitido que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras, mantengan estables los precios de las gasolinas y diésel para la población, aunque exista incertidumbre internacional y subida regional de precios”.

Tags

Ver también

ANVEGEFMLN exige se establezca fecha de audiencia única y respeto al debido proceso

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La Directiva Departamental de San Salvador de la Asociación Nacional de Veteranos …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.