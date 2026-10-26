Magisterio marchará para exigir mejoras salariales y condiciones laborales

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinación Nacional de Bases Magisteriales Salvadoreñas reiteró en la convocatoria a docentes y organizaciones sindicales a una concentración el próximo sábado 31 de octubre, a las 8:00 de la mañana, en el parque Cuscatlán, en San Salvador, para denunciar las vulneraciones a los derechos laborales del magisterio y exigir mejores condiciones para el sistema educativo público.

David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales, afirmó que durante este año se han registrado afectaciones a derechos conquistados históricamente por los trabajadores de la educación, entre ellas el irrespeto a la Ley de la Carrera Docente y el incumplimiento del Ministerio de Educación en materia de revisión salarial.

El dirigente también cuestionó la implementación de un sistema de marcación digital que obliga a los docentes a utilizar sus teléfonos personales para registrar su asistencia, con los costos que esto implica y posibles afectaciones a su privacidad por el uso de geolocalización mediante GPS.

“Como Bases Magisteriales, no nos oponemos a que exista un mecanismo de control interno mediante un sistema de marcación. Lo que rechazamos es que se nos imponga utilizar nuestros teléfonos personales”, manifestó Rodríguez.

El secretario general sostuvo que el personal administrativo del Ministerio de Educación dispone de dispositivos para cumplir con sus funciones, mientras que a los maestros se les exige utilizar sus propios recursos para el control de asistencia.

Entre otras de las problemáticas que la organización pretende visibilizar figuran la supresión de plazas docentes y las dificultades que enfrenta el magisterio para acceder a medicamentos a través de Bienestar Magisterial.

Rodríguez señaló que estas situaciones se suman a las preocupaciones laborales del sector y llamó a los educadores afectados a participar en la concentración para exigir respuestas a las autoridades.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de información sobre el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante las juntas y los tribunales correspondientes, cuyos períodos están próximos a concluir. Advirtió que la ausencia de nuevos representantes podría dejar estas instancias sin funcionamiento.

A estas denuncias agregó presuntas vulneraciones a la libertad sindical, entre ellas la falta de entrega de credenciales a algunas organizaciones.

La convocatoria también busca plantear demandas relacionadas con la asignación presupuestaria para el sistema educativo público. Rodríguez cuestionó los recursos disponibles para el funcionamiento de los centros escolares y afirmó que algunas escuelas reciben apenas 1,500 dólares para cubrir sus necesidades durante todo el año.

“No podemos seguir con los 1,500 dólares que se asignan para todo el año a las escuelas, una cantidad que provoca que los centros educativos enfrenten una serie de carencias”, expresó.

Bases Magisteriales hizo un llamado a los padres de familia y a otros sectores de la clase trabajadora para que se sumen a la actividad y respalden la exigencia de un presupuesto educativo acorde con las necesidades de las comunidades escolares.

Rodríguez agregó que, si las condiciones lo permiten, después de la concentración realizarán un recorrido por las calles de San Salvador para dar a conocer sus demandas.

La movilización se desarrollará en el marco de la conmemoración del Día del Sindicalista Salvadoreño, fecha que la organización considera relevante ante lo que califica como un escenario de amenazas al ejercicio sindical en el país.

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