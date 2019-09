Cambio Democrático inicia recolección de firmas para su reinscripción

@DiarioCoLatino

Este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre será desarrollada la jornada principal de firmas para el proceso de reinscripción de Cambio Democrático (CD) como partido político.

“El Tribunal Supremo Electoral emitió la cancelación de nuestro partido político el 25 de Julio de 2018, en forma arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente, todo con el propósito de impedir la participación electoral del presidente Nayib Bukele, objetivo que al final no lograron”, expresó el CD. No obstante, la decisión del TSE fue tomada tras una resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó la cancelación del partido por no haber cumplido con los requisitos de ley-

Son 26 puntos los que han sido habilitados para la recolección de 75,000 firmas para constituir nuevamente el CD como partido político y lograr una representación legislativa en las elecciones del 2021.