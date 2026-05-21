Calles cerradas, horarios y prohibiciones: lo que necesitás saber para la final FAS-Águila 

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Primera División brindó detalles sobre la logística que se llevará este sábado 23 de mayo en el estadio Mágico González para la gran final del torneo Clausura 2026 entre CD FAS y CD Águila, para la cual se esperan más de 20 mil aficionados.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el libre tránsito de las aficiones en la final, las autoridades detallaron que en el plan de seguridad se instalarán cuatro anillos de seguridad: interior, accesos, perímetro vial y exterior, que contará con 1,175 elementos de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC), el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

De acuerdo a los detalles, a las 12 del mediodía del sábado se dará el despliegue en la zona, tanto de la FAES como de la PNC, para asegurar todo el perímetro del estadio y de las cuatro calles y avenidas que rodean el estadio.

La apertura de todos los accesos al estadio será a la 1:00 p.m. mientras que las diferentes barras de los clubes tendrán su ingreso a las 4:00 p.m.

Además, no se permitirán armas o materiales explosivos, sustancias ilícitas o tóxicas, objetos de ocultamiento, además de objetos rígidos como botellas de vidrio o de plástico, tampoco tecnología y dispositivos electrónicos ya sea drones y cámaras profesionales o punteros lásers, y tampoco material ofensivo o animales.

El Viceministerio de Transporte (VTM) trabajará de forma articulada con Protección Civil y dispondrá de más de 130 elementos que van a estar vigilantes del tránsito en el estadio y en lugares aledaños, en ese sentido el despliegue de los elementos se llevará a cabo a las 9:00 a.m. del sábado 23 de mayo en la Av. Los Andes y la 49 Av. Norte, la 25 Av. Norte y Sur, el Bulevar Venezuela y la 59 Av. Norte y Sur.

Las calles que se van a cerrar totalmente son la 4ta. Calle poniente desde la 47 Av. Sur hasta la 45 Av. Sur, la 45 Av. Sur desde la 4ta Calle poniente y la sexta décima calle poniente. También habrá un cierre controlado en la 4ta calle poniente entre la 45 y 43 Av. Sur y cierre en la 6ta calle poniente en el pasaje de Flor Blanca y en la 8va. calle poniente.

En el sector oriente, en la Calle Monseñor Escriva De Balaguer,y en la sexta décima calle poniente alrededor del Gimnasio Nacional se organizará el estacionamiento de autobuses de aficionados de Águila y en el costado poniente sobre la avenida olímpica el estacionamiento de autobuses de aficionados de FAS.

Además, se cerrará el carril del costado derecho de la 49 Av. Norte, por la magnitud de afición que habrá en el estadio “Mágico” González y el carril del costado sur del estadio que está abajo del puente de la calle de El Progreso.

Para ese día también se contará con una flota de grúas para remolcar vehículos pesados y livianos operadas por gestores de tránsito del VMT, para atender cualquier circunstancia que se presente en el evento.

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