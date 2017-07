Calleja no es salvadoreño por nacimiento, no puede aspirar a la presidencia

@JoakinSalazar

“Pensé que Carlos Calleja no podía aspirar a una candidatura, su papá es español, su mamá es norteamericana y él nació en Estados Unidos”, reveló esta mañana la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, sobre la posible candidatura presidencial del empresario.

Pignato participó esta mañana en una entrevista radial en la que dejó clara su postura ante las próximas elecciones presidenciales de 2019, para ambos partidos políticos, que son fuertes contendientes para aspirar a la presidencia.

Sobre el partido ARENA, Pignato se refirió en torno a la posible candidatura presidencial del empresario, Carlos Calleja, de quien afirmó que constitucionalmente no puede aspirar a la primera magistratura del Estado, por no haber nacido en El Salvador.

La Constitución de la República, en el artículo 151 establece: “Para ser elegido Presidente de la República se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreña; del estado seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente”.

De acuerdo con Vanda Pignato le imposibilitaría la candidatura a la presidencia, aspiración que anunció el empresario el pasado tres de julio, cuando hizo oficiales sus aspiraciones de convertirse en el candidato a la presidencia de la República, y pidió al COENA adelantar la campaña electoral presidencial.

En relación al partido en el Gobierno, Vanda Pignato recalcó que no está afiliada al FMLN, pero admitió que vota por el FMLN, “Pero no es mi partido”, dijo.

“No tengo candidato predilecto, confío en el FMLN y el candidato que sea yo lo apoyo, excepto uno. No soporto a Hugo Martínez, no votaría por él”, reveló Pignato.

En cuanto al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez y el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, son los candidatos ideales para las próximas elecciones presidenciales, “son dos personas capaces y diferentes, ellos trabajan para el FMLN, pero Hugo Martínez trabaja para Hugo Martínez”, criticó.

Adultos mayores

Por otro lado, la Secretaria de Inclusión Social habló sobre un proyecto nuevo que beneficiará a Adultos Mayores, esta iniciativa es aparte de Ciudad Mujer, decisión que tomó ante el bloqueo de ARENA para la construcción de tres sedes más.

“ARENA quiere destruir personas porque no tienen proyectos. ARENA no quiere que tengamos más Ciudad Mujer, uno de los alcaldes que más nos ataca es el de Santa Ana… Las bases de ARENA quieren Ciudad Mujer, los alcaldes de ARENA quiere Ciudad Mujer. Pero si las mujeres de ese partido no hacen las órdenes de la cúpula, ahí está el resultado la expulsión”, comentó.