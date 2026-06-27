Cabo Verde firma una clasificación para la historia tras empate 0-0 ante Arabia Saudita

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, resistió ante Arabia Saudita para conquistar el segundo lugar del grupo con un empate sin goles y adueñarse de la segunda posición del grupo H. Mientras que España venció por la mínima a Uruguay para finalizar lider.

Cabo Verde, avanzó a 16avos y eliminó toda duda de su actuación hasta hoy en la cita mundialista, un equipo que alcanzó la siguiente ronda con tres resultados parejos: 0-0 ante España, 2-2 con Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita.

España rompió el empate en un partido que parecía destinado al 0-0. Álex Baena recibió un balón dentro del área de Marcos Llorente y el centrocampista no dudó en sacar un potente disparo para sellar el único tanto del encuentro, tras un error gigantesco del guardameta charrúa, Fernando Muslera, quien dejó escapar el balón.

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