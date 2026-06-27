Página de inicio » Deportes » Cabo Verde firma una clasificación para la historia tras empate 0-0 ante Arabia Saudita 

Cabo Verde firma una clasificación para la historia tras empate 0-0 ante Arabia Saudita 

Redacción Nacionales 26 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Cabo Verde firma una clasificación para la historia tras empate 0-0 ante Arabia Saudita  216 Vistas

Compartir
        

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, resistió ante Arabia Saudita para conquistar el segundo lugar del grupo con un empate sin goles y adueñarse de la segunda posición del grupo H. Mientras que España venció por la mínima a Uruguay para finalizar lider.

Cabo Verde, avanzó a 16avos y eliminó toda duda de su actuación hasta hoy en la cita mundialista, un equipo que alcanzó la siguiente ronda con tres resultados parejos: 0-0 ante España, 2-2 con Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita.

España rompió el empate en un partido que parecía destinado al 0-0. Álex Baena recibió un balón dentro del área de Marcos Llorente y el centrocampista no dudó en sacar un potente disparo para sellar el único tanto del encuentro, tras un error gigantesco del guardameta charrúa, Fernando Muslera, quien dejó escapar el balón.

Tags

Ver también

La petición de los Congresistas de EE. UU. a Marco Rubio a favor de Ruth López representa mayor presión sobre el Gobierno, dijo Marvin Aguilar

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La solicitud de nueve congresistas demócratas de Estados Unidos para que el …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.