Cabo Verde firma una clasificación para la historia tras empate 0-0 ante Arabia Saudita 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, resistió ante Arabia Saudita para conquistar el segundo lugar del grupo con un empate sin goles y adueñarse de la segunda posición del grupo H. Mientras que España venció por la mínima a Uruguay para finalizar lider.
Cabo Verde, avanzó a 16avos y eliminó toda duda de su actuación hasta hoy en la cita mundialista, un equipo que alcanzó la siguiente ronda con tres resultados parejos: 0-0 ante España, 2-2 con Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita.
España rompió el empate en un partido que parecía destinado al 0-0. Álex Baena recibió un balón dentro del área de Marcos Llorente y el centrocampista no dudó en sacar un potente disparo para sellar el único tanto del encuentro, tras un error gigantesco del guardameta charrúa, Fernando Muslera, quien dejó escapar el balón.