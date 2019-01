Bukele y el silencio que se escucha

Dr. José Joaquín Morales Chávez*

Muchos se preguntan por qué persiste Bukele escondiéndose detrás del silencio después del debate de la UCA. ¿Qué piensas tú?

Desde el año 2014 y de una manera metódica y sistemática y con inversión de fondos económicos cuantiosos, Bukele ha logrado influir en un sector de la población que se identifica con el descontento. Y ha manejado de manera inteligente edificar en la mentalidad colectiva la conclusión de “somos nosotros” y “están los otros”. Si no estás con nosotros no tienes valor. Ha usado la manipulación a través de las redes alrededor del tema del insulto y la minimización del otro u otra.

Desde un principio ha tenido varios ejes centrales en su propaganda.

1. “Todos los políticos son corruptos”, “yo no soy político, por tanto, no soy corrupto”. Ha tratado por tanto de posicionarse como alguien ajeno a la actividad política aunque tenga varios años de estar haciendo política.

Esto mismo hizo Macron en Francia quien se presentó como apolítico a pesar de haber sido ministro del gabinete del presidente Hollande, del Partido Socialista. Macron se encuentra ahora en posición de popularidad del 20 % y con protestas en las calles de Francia por sus programas de castigo a la población y de favorecer a las élites económicas de Francia.

2. Ha tenido una actitud de explotar la sociedad machista y paternalista que tenemos en El Salvador. Así ha sido muy común su menosprecio a las mujeres. Lo hemos visto a través de los años en confrontaciones con mujeres. Ha insultado y amenazado físicamente al exsíndico de la alcaldía de San Salvador. Y para minimizarla usó el insulto masivo contra esta persona usando el recurso de los troles. Durante el tiempo de la confrontación con esta mujer cualquier insulto tenía valor según el concepto de Bukele. Llegando incluso a la amenaza directa. Ha generado confrontación con Lorena Peña, con quien se han intercambiado expresiones de insultos mostrando lo que podrían ser excesos de irracionalidad.

El uso de esa irracionalidad ha sido bien calculada porque se ajusta a la intención de minimizar a la mujer y maximizar el monstruo de la cultura machista y misógina en buen sector de la población. Tiene pendiente con la justicia el resultado de sus aseveraciones oportunistas contra el exsecretario de prensa, el señor Chicas. No tuvo Bukele ninguna moral al llegar a insultar a la esposa del señor Chicas y poner en riesgo el futuro de un recién nacido. Lamentablemente la confrontación con las mujeres ha sido algo muy central de este individuo.

El partido de extrema derecha de España VOX, en su plataforma ideológica menciona que debe abolirse toda política de género que proteja a las mujeres. VOX puntualiza que los hombres están oprimidos por las mujeres. En España es común los feminicidios, pero no hay reportes de hombricidios.

Esta confrontación con las mujeres es una ventana a las ideas de ultraderecha en Bukele y sectores de GANA.

3. Hubo intentos de parte de algunos que forman la cúpula que rodea a Bukele de lanzar algunas ideas. Anliker, exmiembro de Arena, expresó hace algunos meses que Bukele está en contra de las cuatro causales para interrumpir voluntariamente el embarazo, incluso, aquellas que ponen en riesgo la vida de la mujer. Nunca se ha pronunciado sobre las mujeres que han sido condenadas injustamente en nuestro país por accidentes relacionados con partos precipitados en los que la vida del recién nacido fue puesta en peligro de manera involuntaria por las madres. Han existido numerables oportunidades en que Bukele se pudo haber pronunciado.

4. Se ha usado de parte del grupo de Bukele el insulto como algo central para desvirtuar a los que no están de acuerdo con sus posiciones. Los siguientes ejemplos son bien ilustrativos de esta aseveración. “Terengo, cerote te voy a matar. Maricón lambeculos estás viviendo de los ladrones corruptos del Frente. Culero anda pisar a tu madre con tus pendejadas. No puedes ni escribir tonto y estúpido. A vos el cara de nuegado te da de hartar hijo de puta”. En lo personal he sufrido estos insultos a pesar de que nunca he ejercido ningún cargo público con ningún gobierno y con mi madre ya fallecida hace tres años. Estoy seguro que estos insultos han sembrado el odio y rencor y la división entre la población.

Familias, amigos, compañeros y amigas están en constante oposición y discusión con lenguaje violento como resultado de la acción irresponsable del señor Bukele. Lamentablemente se repite en El Salvador la experiencia divisiva que ha sembrado el presidente Trump en Estados Unidos y el mundo, el odio divisivo que ha sembrado el presidente Bolsonaro en Brasil y los grupos de extrema derecha que pululan en Europa donde el ataque perverso es cosa común.

5. Es notorio que la coalición GANA/NI/CD no tienen ningún programa de gobierno a casi cuatro semanas de la elección presidencial. La idea más relevante que se ha lanzado es proponer la construcción de un nuevo aeropuerto en La Unión. Para todos es bien conocido que esta idea fue abanderada por el señor Antonio Saca en el año 2008. Estos tímidos intentos han dejado la profunda duda en la población de qué es lo que pretenden construir estos partidos de cara al futuro de El Salvador.

En las últimas semanas Nayib se esconde en el silencio. Este silencio ha sido parte resultado de la pobre actuación que este señor tuvo en el conversatorio en la UCA.

Esto lo llevó a no asistir al debate en la UES, habla vaguedades aparentemente incoherentes, etcétera. Él y la cúpula que lo sostiene están convencidos que ya tienen un suficiente caudal de votos para ganar las elecciones presidenciales. Ellos saben que ya no pueden crecer en número de votos. Ellos saben que cualquier error que se haga evidente en participaciones, en debates, los hará exponerse a que más gente de la población continúe retirándose a partir de la duda racional sobre la capacidad de Bukele de presentar un discurso coherente y una visión seria para resolver los problemas de nuestro país. Él sabe que está en una carrera contra el tiempo.

Él sabe que hablar de planes de gobierno ante la población pone en riesgo el caudal de votos acumulados. Él sabe que la duda comienza a tener relevancia en la población con respecto a sus capacidades como líder que conduzca los destinos de El Salvador.

En las últimas elecciones de Argentina el candidato Daniel Scioli, que era apoyado por Cristina Kishner, cometió el error de los silencios. Dos meses antes de elección las encuestas revelaban que el señor

Scioli ganaría la elección presidencial holgadamente. Por esta razón, para no poner en peligro su caudal de votos no se presentó a varios debates con el otro candidato a la presidencia de Argentina, el señor Mauricio Macri. Este error de los silencios calculados le costaron muy caro a Scioli y al final perdió la elección presidencial. Esto sin duda ocurrió porque la población fue capaz de leer en los silencios un mensaje que mostraba la debilidad del discurso y las proposiciones de Scioli. Muchos en El Salvador y fuera de El Salvador concordamos que un fenómeno de este tipo se está gestando en nuestro país. El pueblo es capaz de leer los silencios, de encontrar en ellos una incapacidad intelectual relevante y una pobreza de liderazgo del señor Bukele.

Habría que recordarle que el pueblo aunque parezca tonto no es tonto, el pueblo tiene la capacidad de interpretar las debilidades detrás de los silencios.

* Medico, PhD, Cirujano Colegio Real de

Cirujanos de Canada. Cirujano Vascular Paris Francia.