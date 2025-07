BUKELE RECIBE A ASESINOS, MERCENARIOS CONTRATADOS POR LA ClA

Compartir

Por David Alfaro

22/07/2025

Bukele, fiel a su costumbre de andar metiendo la cara donde no lo llaman, no perdió oportunidad para subirse al carro del show internacional y posar como pacificador mundial. Esta vez, el protagonista del teatro fue la liberación de unos estadounidenses detenidos en Venezuela, y recibidos en El Salvador como si su gobierno hubiese tenido algo que ver. Puro cuento, puro marketing, puro Bukele.

Pero veamos los hechos reales. Este intercambio no fue idea suya ni de su gobierno. Fue el resultado de una negociación internacional entre Donald Trump, Nicolás Maduro y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y Bukele? Pues lo invitaron como el que sirve los canapés en la fiesta, pero él se tomó la foto como si hubiera cocinado todo el banquete.

Y para ponerle la cereza al pastel del cinismo, los liberados no eran ni activistas ni periodistas ni víctimas del chavismo. No, señores. Eran exmilitares, mercenarios, que habían entrado clandestinamente a Venezuela con el objetivo de asesinar a Maduro, en una fallida operación armada ocurrida en mayo de 2020, conocida como la «Operación Gedeón». Sí, de esas películas gringas mal hechas pero con balas de verdad. Gente capturada como prisioneros de guerra, no como presos políticos.

Pero claro, el Prezi Cool necesitaba salir en las noticias gringas con cara de héroe internacional, así que se prestó para el numerito. Le abrió las puertas del país a estos personajes como si estuviera recibiendo refugiados de guerra o niños perdidos, y de paso vendió la historia como si El Salvador fuese un nuevo actor en la diplomacia global. Ridículo, pero útil para sus redes sociales.

En resumen, Bukele no liberó a nadie, no medió nada, y no pintó ni en brocha gorda en este arreglo. Solo sirvió como escenario improvisado para que otros se abrazaran mientras él sonreía para las cámaras. Pero eso sí, ¡subió el video!, hizo los tuits, y mandó a sus focas a aplaudir como si acabara de lograr la paz en Medio Oriente.

Lo de siempre: él hace el selfie, y los tontos le creen la película.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...