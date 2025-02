“Bolillo” Gómez asume el reto de llevar a El Salvador al Mundial 2026

Rebeca Henríquez

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) presentó la tarde de martes al colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, como el nuevo técnico de la selección mayor de fútbol del país, con el objetivo de alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo 2026, y por la que dijo trabajarán.

En la mesa de la federación estuvo la máxima autoridad del fútbol salvadoreño, la Comisión de Regulación, el nuevo técnico, y el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele.

En primera instancia, Bukele aseguró que para el Gobierno el deporte está entre sus prioridades. Enfatizó que no se puede perder la oportunidad de lograr una clasificación a una Copa del Mundo, que la nueva generación no ha podido “disfrutar”, y contextualizó la alegría que se podría sentir de una clasificación, lo que “podría valer más que cualquier cosa a pesar de la oposición”.

“Me invitaron a involucrarme y me voy a involucrar de manera como lo he hecho, seria y formalmente, para poder sacar este proyecto y logremos la clasificación a la Copa del Mundo”.

Bukele aseguró que desde el 2019 está intentando apoyar a la federación con el proyecto de fútbol, pero “no han dejado”. Además, recalcó que la antigua comisión normalizadora nombrada por FIFA no le dejó apoyar, pero con la nueva están “tratando de hacerlo”.

En sus primeras palabras como director técnico de la azul y blanco, “Bolillo” dijo a la prensa que son parte fundamental para lo que se quiere conseguir, y llamó a hacer una familia tanto al periodismo, técnicos directivos y la gente del país.

Recalcó que espera que se dé la posibilidad, porque es algo por lo que lucha, por lo que se trabajará y por lo que se soñará para el año 2026. Aunque, dijo que no será fácil, pero que trabajarán para ello.

La comisión confirmó que el nuevo técnico trae como asistente técnico a Edgar Carvajal y a Mauricio Roldán como preparador físico, a quienes se agregarán dos personas del país para que lo ayuden tanto en la visita a la Primera División, como para armar el plan de trabajo para los partidos de las eliminatorias que están a la vuelta de la esquina.

La federación dijo que al técnico colombiano se le pagará con fondos propios, pero que han trabajado en varios proyectos con el Instituto y este es uno de ellos, donde habrá un convenio de “cooperación”.

El presidente del INDES, Yamil Bukele, confirmó que apoyarán el proyecto con fondos, pero pidió que no solamente lo vean como un “apoyo” para el entrenador, porque no es de esa forma, es para que el proyecto pueda “caminar” y se logren los objetivos.

El nuevo técnico enlistó alguna de las razones por las que decidió venir y afrontar ese nuevo reto, y entre ellas dijo: “vengo porque me gusta el país, porque me gusta el presidente, porque me gusta la sociedad, me gustan los salvadoreños (…), porque podemos enseñarles mucho a los muchachos, porque podemos transmitir muchas cosas humanas distinto al fútbol”.

Respecto a la relación con el ex técnico David Dóniga, la comisión dijo que se terminó en ‘buenos términos” y puntualizaron que hay un aspecto de confidencialidad que no se puede tocar.

Al ser cuestionado sobre el regreso de Bryan Gil y Alex Roldán, dos jugadores que no estuvieron durante el período de Dóniga, Bolillo dijo que las puertas de la selección están abiertas para todo el mundo y, sobre todo, para los que “vengan a hacer historia”, y el que quiera venir, “va a venir, va a ser respetado, bien tratado”, y recalcó que quiere gente que se quiera quedar.

