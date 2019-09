Bitácora del espacio aéreo sv (Bieso sv) II

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

A partir del 04JUL019 Ovni Diurno San Salvador https://youtu.be/M3acOv1xlSo mi imaginación explota junto a las sorpresas que acontecen cada día, en cada hallazgo creo llegar al límite de lo posible, pero no es cierto, apenas comienzan, admito que algunos podrían constituir pareidolia -como afirma la NASA- fenómenos ópticos, difracción solar etc. pero eso ya no es mi responsabilidad.

En la entrega anterior anoté la Estadística como herramienta de estudio, lo cual poco a poco va afianzando mi certidumbre sobre los avistamientos de objetos no identificados, ellos están en cualquier parte de San Salvador pero a diferente velocidad, además acontecen a plena luz del sol, no tienen ubicación precisa, también son visibles al amanecer o por la noche en consecuencia como anuncié, cada día tomo muestras para documentar una encuesta significativa, al menos por un año.

Algunos datos verificables 28AGO019 Santa Elena https://youtu.be/lBeu7WrkBkQ 28AGO019 Nave ascendente https://youtu.be/-WfE936GWE0 30AGO019 Objetos simultáneos https://youtu.be/XvuDFCiH-QA con ellos creí ingenuamente haber observado todo, pero había olvidado unas grabaciones de días anteriores, al revisarlas encontré un evento que parece reseñado en la Biblia.. Éxodo 13:21-22 una columna de nube, Apocalipsis 14:14 y miré y he aquí una nube blanca; Levítico 16:2 yo apareceré en la nube.. Éxodo 24:16 Dios llamó a Moisés de en medio de la nube etc., parece que es tiempo de recordar el significado o comprender la nueva realidad. Cuando sucedió el siguiente evento, lo percibí como una gaviota pasando en ese instante ¿qué hace un ave en éste sitio? Pero todo se develó al observar vídeo 26AGO019 BIESO OVNI TRANSPARENTE https://youtu.be/N4aCDnVv0-U un ovni cruza el horizonte de poniente a oriente entre el segundo 06 y 07; lo pueden observar en cámara lenta https://youtu.be/ZVmIvQuxl7M consideré que ese avistamiento era suficiente para el resto de mi vida ¿una nube-ovni? jamás lo creería, parece que lo escrito era correcto, no mentía la Biblia, ese objeto es una nube-ovni.

El 01 de Septiembre fue de grandes acontecimientos, decidí fotografiar el amanecer eran las 05:30 am con mi cámara de 35mm, grabé un pequeño vídeo en él se puede percibir una nave que parte hacia la atmósfera a una velocidad fantástica, sin dejar estela de humo, ni luces, solo su meteórico ascenso 01SEP019 BIESO OVNI MATUTINO https://youtu.be/EwnkiKCy0bY y si eso no fuese suficiente por la noche aconteció el más sorprendente de todos: 01SEP019 BIESO SV https://youtu.be/czNBekG29Y0 conducía por la noche, en una carretera limpia de obstáculos y de pronto el auto se estremeció, como un golpe que asciende y desciende, un poco confundido creí saltar un túmulo, pero no había ninguno… lo demás lo pueden ver con sus ojos.

amazon.com/author/csarcaralv