Bielsa dice que seguirá al timón de la selección uruguaya

Compartir

Montevideo/Prensa Latina

El director técnico de la selección uruguaya de fútbol, el argentino Marcelo Bielsa, dijo este jueves que pretende continuar en el timón de la celeste, pese a la reciente derrota 5-1 frente a Estados Unidos en Tampa.

“Tengo la misma fuerza del primer día para seguir con la selección hasta el Mundial”, dijo en respuesta a la primera pregunta que se le hizo en conferencia de prensa que convocó en el Estadio Centenario.

Su aseveración responde a conjeturas sobre su renuncia a conducir el equipo uruguayo hasta el Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Si en algún momento me lo plantee no fue en este momento”, acotó.

Aun así, corresponderá a la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidir sobre el futuro de Bielsa al frente de la celeste, en medio de rumores sobre cortocircuitos entre el argentino y los futbolistas.

Si los jugadores quieren que me vayan, vienen y me lo dicen, expresó.

Bielsa reconoció preocupaciones del máximo directivo de la AUF, Ignacio Aloso.

«El presidente tiene muchas inquietudes, las transmite, las presenta, las plantea y yo las respondo», apuntó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...