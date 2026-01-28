Biden critica ofensiva migratoria de su sucesor Trump en Minneapolis

Compartir

Washington/Prensa Latina

El expresidente estadounidense Joe Biden rechazó hoy la ofensiva migratoria en Minneapolis de su sucesor, Donald Trump, y condenó la muerte de dos residentes de la ciudad, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el exmandatario demócrata (2021-2025) pidió que se hagan “investigaciones completas, justas y transparentes” sobre los fatales tiroteos que terminaron con las vidas de Good, el 7 de enero, y de Alex Pretti, el sábado pasado.

Según Biden, lo ocurrido en Minneapolis “traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses” y elogió a la población del estado de Minnesota por su resiliencia después de los trágicos sucesos.

El exjefe de Estado opinó que “han sufrido suficiente a manos de este Gobierno” y subrayó que «la violencia y el terrorismo no tienen lugar en Estados Unidos, especialmente cuando es nuestro propio gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses».

Escribió en la plataforma de Internet que “ahora, la Justicia exige investigaciones exhaustivas, justas y transparentes sobre la muerte de los dos estadounidenses que perdieron la vida en la ciudad que consideraban su hogar”.

El expresidente expresó su simpatía -junto a su esposa Jill Biden- a las familias de las víctimas. “Todos lloramos sus muertes sin sentido”, concluyó.

Por su parte, Trump se ha visto en la necesidad de recalibrar sus mensajes a medida que aumentan las críticas sobre la respuesta de su administración al mortal desenlace respecto a Pretti y dijo que habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Suman en este momento más de una decena los senadores republicanos que piden una investigación, entre ellos Lisa Murkowski de Alaska, Thom Tillis (Carolina del Norte), Jon Husted (Ohio), Jerry Moran (Kansas) y Ted Cruz (Texas).

Mientras tanto, el senador Rand Paul y el representante Andrew Garbarino están solicitando que testifiquen ante el Congreso los altos funcionarios de las agencias de inmigración.

Medios locales destacaron la víspera que el asesinato a tiros de un segundo manifestante civil en Minneapolis resquebrajó la firme defensa del Partido Republicano a las políticas de deportación del presidente Trump.

A algunos republicanos les preocupa que la campaña de deportación de Trump ha llegado demasiado lejos.

“La gente quiere estabilidad y confianza, y esto no parece ni estabilidad ni confianza”, advirtió una fuente cercana a la administración

Imágenes de videos que recogen los últimos momentos de vida de Alex Pretti, la manera en que agentes federales de inmigración lo golpeaban y luego los disparos a quemarropa que le arrebataron la vida han desatado una ola de indignación que rebasa las líneas partidistas.

