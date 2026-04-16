Bayern doblega al Madrid y clasifica a semifinales de Champions

Compartir

Múnich, Alemania/Prensa Latina

El Bayern de Múnich doblegó hoy cuatro goles por tres al Real Madrid para clasificarse a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa (UEFA Champions League).

El Real Madrid se adelantó en el marcador en el propio minuto inicial con el primer gol del encuentro del centrocampista Arda Güler, quien aprovechó un error grosero en salida del guardameta Manuel Neuer.

La ventaja merengue duro poco, ya que en el minuto seis de la primera parte Aleksandar Pavlovic sacó un disparo de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes y adelantar a los suyos en el marcador global.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa volvió a colocarse en ventaja con la segunda diana del encuentro del turco Arda Güler con un potente disparo de tiro libre, tras una falta en la frontal del área.

En el cierre del primer tiempo marcaron Harry Kane por el Bayern y Kylian Mbappé por el Real Madrid para cerrar los primeros 45 minutos con un marcador (3-2) favorable a los blancos.

Eduardo Camavinga, quien había sido introducido por la dirección técnica del Madrid en la segunda parte en búsqueda de controlar el partido, vio la tarjeta roja luego de dos amarillas consecutivas, dejando a su equipo con uno menos.

El colombiano Luis Díaz y el francés Michael Olise, con goles en los minutos 89 y 90+4 respectivamente, certificaron la victoria del Bayern de Múnich frente a un rival que dio todo a lo largo del certamen.

En la etapa de semifinales prevista para el próximo 28 de abril, los dirigidos por Vincent Kompany rivalizarán con los vigentes monarcas del torneo, Paris Saint-Germain, que venció al Liverpool (4-0).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...