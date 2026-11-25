Compartir

WASHINGTON/Xinhua

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional descubrieron recientemente que un punto vulnerable en la ciberseguridad expuso parte de su información no clasificada, informó este martes The New York Times.

Las intrusiones afectaron un sistema de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, una red informática diseñada para extraer informes de inteligencia del material no clasificado y disponible de forma pública, dijeron funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con el asunto citadas en el informe. También se indicó que no se puso en riesgo material clasificado.

La inteligencia de fuentes abiertas puede incluir enormes cantidades de datos disponibles de manera comercial, contenido de redes sociales, imágenes satelitales y otro material en línea, destacó el informe. «Esto puede incluir información vendida por vendedores de datos que puede ser sumamente reveladora, especialmente al combinarla con otros datos», añadió.

El incidente más reciente salió a la luz luego de una serie de ataques cibernéticos contra varias agencias del Gobierno estadounidense, incluyendo el Departamento de Agricultura y la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), lo que generó preocupación entre funcionarios de inteligencia estadounidenses.

El viernes, NBC News informó que el Departamento de Agricultura había sufrido un ataque cibernético esa semana, durante el cual los hackers lograron entrar al sistema utilizado por el departamento para facilitar los pagos a los agricultores. CNN informó la noche del viernes que el FBI estaba investigando una intrusión en su base nacional de datos de información delictiva.

El martes pasado, la red de comunicaciones internas altamente clasificada utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sufrió una caída temporal, aunque funcionarios dijeron que esto no fue causado por un ataque cibernético. La intrusión en la agencia de inteligencia se produjo después de otras fallas técnicas que afectaron aerolíneas, bancos y otras compañías del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...