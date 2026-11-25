Conectividad y acceso digital en Centroamérica: El impacto de las redes de alta velocidad en los hábitos cotidianos

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La expansión de internet está cambiando la vida cotidiana en Centroamérica. Actividades que antes exigían desplazamientos, llamadas telefónicas o trámites presenciales ahora pueden realizarse desde una computadora o un teléfono móvil. Estudiar, trabajar, comprar y acceder al entretenimiento son algunas de las tareas que dependen cada vez más de la conectividad.

En 2026, el desarrollo de redes de fibra óptica y tecnologías móviles continúa ampliando las posibilidades de acceso digital. Sin embargo, los avances no son uniformes. Las diferencias entre países, zonas urbanas y comunidades rurales siguen condicionando la manera en que las personas aprovechan estas herramientas.

La expansión de internet en Centroamérica

El crecimiento de la conectividad puede observarse en los datos publicados por organismos reguladores y empresas de análisis digital.

En Costa Rica, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) informó en mayo de 2026 que el acceso a internet fijo alcanzó una penetración equivalente al 71 % de las viviendas. Además, más del 65 % de las suscripciones correspondía a velocidades superiores a 100 Mbps.

En Guatemala, el informe Digital 2026 de DataReportal registró una velocidad mediana de descarga de 80,70 Mbps para conexiones fijas a finales de 2025. En Honduras, el mismo indicador alcanzó los 81,59 Mbps.

Estas cifras permiten identificar avances en la infraestructura, aunque no significan que todos los hogares dispongan de servicios con esas prestaciones.

El teléfono móvil transforma las actividades diarias

La expansión de las redes móviles modificó la manera de acceder a información y servicios.

El teléfono permite consultar horarios de transporte, utilizar aplicaciones bancarias, realizar videollamadas y comunicarse con familiares que viven en otros países.

También facilita el acceso al entretenimiento digital. Las plataformas de música, los videojuegos y los servicios audiovisuales pueden utilizarse sin necesidad de disponer de una computadora.

Dentro de este mercado aparecen actividades especializadas, como los juegos de azar por internet, donde se encuentran búsquedas comerciales como Brazino777 paga. Sin embargo, esa expresión no garantiza la realización de pagos ni confirma que una plataforma esté autorizada para operar en determinado país. Las apuestas implican riesgos económicos y están sujetas a restricciones legales que deben verificarse según la jurisdicción.

La diversidad de aplicaciones demuestra cómo una misma conexión puede utilizarse para actividades muy diferentes.

Educación y trabajo en un entorno conectado

Las conexiones de alta velocidad ofrecen nuevas posibilidades para estudiantes y trabajadores.

Una plataforma educativa puede distribuir materiales audiovisuales, organizar clases virtuales y facilitar el intercambio de documentos. En el ámbito laboral, las herramientas colaborativas permiten participar en reuniones y compartir archivos sin encontrarse físicamente en una oficina.

Entre los usos cotidianos de las redes digitales destacan:

Educación a distancia: acceso a cursos, bibliotecas y recursos de aprendizaje.

Teletrabajo: reuniones virtuales y colaboración mediante plataformas digitales.

Servicios financieros: consultas bancarias y pagos electrónicos.

Comercio electrónico: búsqueda de productos y realización de compras.

Comunicación familiar: llamadas y mensajes entre personas de distintas ciudades.

Entretenimiento: acceso a contenidos audiovisuales, música y videojuegos.

Sin embargo, estas posibilidades también dependen de contar con dispositivos adecuados y conocimientos suficientes para utilizar los servicios.

Fibra óptica y redes móviles: Tecnologías complementarias

La fibra óptica permite transportar grandes cantidades de información mediante señales luminosas. Su utilización es especialmente importante para hogares, empresas e instituciones que necesitan conexiones estables.

Las redes móviles, por su parte, facilitan el acceso durante desplazamientos y en lugares donde no existe una conexión fija disponible.

Ambas tecnologías cumplen funciones complementarias.

En Costa Rica, SUTEL informó que la infraestructura nacional de fibra óptica pasó de aproximadamente 66.000 kilómetros instalados en 2021 a más de 129.000 kilómetros en 2025.

Este desarrollo contribuye a mejorar las condiciones técnicas para ofrecer servicios digitales, aunque la calidad que experimenta cada usuario depende también del operador, la ubicación y la capacidad de la red.

La brecha digital continúa siendo un desafío

La expansión tecnológica no elimina automáticamente las desigualdades de acceso.

Según DataReportal, El Salvador registraba aproximadamente 4,90 millones de usuarios de internet a finales de 2025, equivalentes al 76,8 % de su población.

La cifra también indica que una parte de los habitantes todavía no utilizaba internet.

Las dificultades de acceso pueden relacionarse con los precios, la disponibilidad de infraestructura y las habilidades digitales.

Además, disponer de cobertura no significa necesariamente contar con una conexión suficientemente rápida para realizar videollamadas, estudiar mediante plataformas audiovisuales o desarrollar determinadas actividades profesionales.

Por eso, las políticas de inclusión digital necesitan considerar tanto la disponibilidad del servicio como su calidad y accesibilidad económica.

Seguridad y confianza en los servicios digitales

El aumento de las actividades realizadas por internet también exige prestar atención a la protección de información personal.

Las compras electrónicas, las aplicaciones financieras y los servicios de suscripción requieren mecanismos de autenticación y procedimientos seguros.

Para los usuarios, resulta importante comprobar la procedencia de las aplicaciones, utilizar contraseñas diferentes y revisar las condiciones antes de realizar transacciones.

La alfabetización digital permite aprovechar los beneficios de la conectividad sin ignorar los riesgos relacionados con fraudes, suplantación de identidad o uso indebido de datos.

El futuro de la conectividad centroamericana

El desarrollo de redes de alta velocidad ofrece oportunidades para mejorar el acceso a servicios, facilitar actividades económicas y ampliar las opciones educativas y culturales.

En mi opinión, el verdadero progreso digital no debería medirse únicamente por la velocidad de descarga o el número de conexiones. Lo más importante es que estas tecnologías permitan resolver necesidades cotidianas y lleguen también a las comunidades que todavía encuentran dificultades para conectarse.

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