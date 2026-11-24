Asamblea prórroga el régimen de excepción una vez más

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El oficialismo aprobó hace unos minutos, la prórroga número 57 del régimen de excepción, la cual estaría vigente hasta el 27 de diciembre.

Es de recordar que el régimen de excepción se aprobó inicialmente el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios que dejaron como saldo a más de 80 salvadoreños asesinados.

Con el régimen de excepción, se suspenden las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2º y 24 de la Constitución de la República, que se refieren, en su orden, al Derecho de Defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.

Entre los considerandos del decreto, el Gobierno señaló que mediante el trabajo de “inteligencia policial y de investigación”, se han detectado e intervenido acciones de grupos criminales, de los que algunos de sus miembros han sido ubicados en diferentes países, los cuales, han intentado cometer delitos “a través de comunicación, para transmitir lineamientos, mediante aplicaciones encriptadas”.

Por ello, pide mantener el régimen de excepción por 30 días más; desde el 27 de noviembre hasta el 27 de diciembre.

Bajo esta medida, organizaciones sociales y de derechos humanos han documentado abusos que ha cometido el Gobierno dentro de las cárceles salvadoreñas. Existen docenas de relatos de personas que fueron apresadas injustamente, sobre los tratos dentro de los centros penitenciarios.

Según Socorro Jurídico Humanitario, al menos 592 salvadoreños han muerto bajo la tutela del Estado, sin haber sido vencidos en juicio y sin las debidas garantías procesales, de estos, el 94% de las víctimas no poseían perfil de pandilleros.

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