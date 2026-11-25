La Habana/Prensa Latina
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló este martes que la entidad y el sistema de la ONU están dispuestos a respaldar las transformaciones socioeconómicas en Cuba, un proceso que elogió.
En declaraciones a la prensa en esta capital en la jornada final de su visita a la isla, el alto funcionario comentó que realizó el ofrecimiento de apoyo a autoridades locales, incluyendo al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien lo recibió la víspera.
Ghebreyesus fue informado sobre las 176 medidas recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular para impulsar Transformaciones socioeconómicas, un proceso que abarca diversos sectores y aristas del desarrollo del país caribeño.
De acuerdo con el director general de la OMS, el acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas sería a partir de las necesidades y las prioridades que identifique Cuba.
Asimismo, Ghebreyesus opinó que es algo positivo que el Gobierno busque resolver problemas internos, recordando que es bien conocido que la isla enfrenta sanciones externas, en alusión al bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos.
El biólogo e inmunólogo etíope lamentó el impacto en la salud del bloqueo recrudecido por un cerco energético y demandó el fin de esta política.