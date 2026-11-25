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La Habana/Prensa Latina

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló este martes que la entidad y el sistema de la ONU están dispuestos a respaldar las transformaciones socioeconómicas en Cuba, un proceso que elogió.

En declaraciones a la prensa en esta capital en la jornada final de su visita a la isla, el alto funcionario comentó que realizó el ofrecimiento de apoyo a autoridades locales, incluyendo al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien lo recibió la víspera.

‎ Ghebreyesus fue informado sobre las 176 medidas recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular para impulsar Transformaciones socioeconómicas, un proceso que abarca diversos sectores y aristas del desarrollo del país caribeño.

‎ De acuerdo con el director general de la OMS, el acompañamiento del sistema de las Naciones Unidas sería a partir de las necesidades y las prioridades que identifique Cuba.

‎ Asimismo, Ghebreyesus opinó que es algo positivo que el Gobierno busque resolver problemas internos, recordando que es bien conocido que la isla enfrenta sanciones externas, en alusión al bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos.

‎ El biólogo e inmunólogo etíope lamentó el impacto en la salud del bloqueo recrudecido por un cerco energético y demandó el fin de esta política.

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