asume Presidencia de Perú y ofrece "ruta clara" para desarrollo del país

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LIMA/Xinhua

Keiko Fujimori asumió hoy martes la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 durante una sesión solemne de juramentación efectuada en la sede del Palacio Legislativo de Lima, desde donde ofreció una «ruta clara» para el desarrollo del país andino.

Durante este acto, también prestaron juramento de ley el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente, Miguel Torres, este último también presidente del Senado.

Tras recibir la banda presidencial, la mandataria aseguró en un discurso que ha recibido un país «marcado por el abandono» y un Estado «debilitado por la corrupción», frente a lo cual prometió trabajar con metas medibles y rendición de cuentas constantes.

En ese sentido, anunció que en el «plazo inmediato» su Gobierno estará concentrado en «dos frentes» de emergencia nacional, que corresponden a la mitigación del fenómeno climatológico de El Niño y a la atención prioritaria de la seguridad ciudadana.

Indicó que se implementará un plan de contingencia nacional que «romperá con la lógica de la reacción tardía» para pasar a la era de la prevención oportuna, y enfatizó que la gestión gubernamental buscará «recuperar» cada barrio, carretera y espacio público para las familias peruanas, recurriendo a todas las herramientas que la Constitución pone a disposición frente al crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal.

Para concretar las medidas urgentes vinculadas a la inseguridad y a la emergencia climática, adelantó que el Poder Ejecutivo procederá con la emisión de decretos de urgencia, al tiempo que solicitará la delegación de facultades legislativas al Congreso de la República.

Fujimori planteó como segundo objetivo de su gestión «mejorar la calidad de vida» de la población desde la gestación hasta la tercera edad, estableciendo metas claras mediante la reorganización de los programas sociales y los servicios públicos divididos en tres grandes políticas de Estado.

La gobernante precisó además que como siguiente objetivo está asegurar la sostenibilidad fiscal, que irá acompañada del ordenamiento de las cuentas públicas, eliminación del gasto innecesario y la administración responsable de los recursos estatales para generar confianza económica.

Fujimori aprovechó también para ratificar que bajo su gestión se fortalecerá la política exterior peruana, priorizando la integración regional mediante el impulso de acuerdos con la Alianza del Pacífico y de mecanismos de la comunidad andina.

Del mismo modo, remarcó que priorizará el rol de Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y abrirá «nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos de Medio Oriente».

Fujimori agregó que está empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, haciendo un llamado a encontrar coincidencias para resolver las problemáticas del ciudadano y permitir que las diferencias sirvan para unir al país en la búsqueda del bien común.

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