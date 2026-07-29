Conversaciones con Trump incluyen producción de sistemas Patriot en Ucrania, dice Zelensky

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este martes que discutió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su encuentro en la Casa Blanca, la producción en Ucrania de los sistemas de defensa antiaérea Patriot diseñados en Estados Unidos, así como los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto Ucrania-Rusia.

«El presidente y yo discutimos los permisos para la producción del interceptor Patriot y varias ideas más que podrían ayudar», escribió Zelensky en un mensaje en X después de salir de la Casa Blanca. Zelensky describió la reunión como «buena» y dio las gracias a Estados Unidos por su «firme apoyo».

«También hablamos sobre diplomacia. Es importante que el proceso diplomático sea revitalizado», añadió.

Las conversaciones de paz logradas con la mediación de Estados Unidos y encaminadas a poner fin al conflicto Ucrania-Rusia han estado estancadas durante meses.

La reunión de Trump con Zelensky en la Casa Blanca se realizó a puerta cerrada y sin permitir el acceso a los medios.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó hoy más tarde a la Casa Blanca poco después de la partida de Zelensky. La reunión de Netanyahu con Trump también estuvo cerrada a la prensa.

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