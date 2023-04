Asamblea de los Pueblos propone una economía más humana y seguridad ciudadana

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea de los Pueblos por la Igualdad dio a conocer una propuesta ciudadana y popular, en torno a la construcción de un pacto social por la igualdad y la lucha, con una economía más humana, seguridad ciudadana y cultura de paz, justicia fiscal, resiliencia y cambio climático, participación ciudadana y transparencia.

A criterio del reverendo de la Iglesia Luterana, Santiago Rodríguez, en el país es necesaria una economía más humana, dirigida a los sectores vulnerables, así como tener en los territorios la visión de una transformación ante el alto costo de canasta básica alimentaria

El encuentro de la Asamblea de los Pueblos se llevó a cabo en el Hospitalito de la Divina Providencia, reconocido por su valor histórico en torno a la vida y martirio de San Óscar Romero. El objetivo fue presentar a actores territoriales y nacionales la propuesta de Pacto Social por la Igualdad y protección social, promover la reflexión en torno a las propuestas de políticas públicas para lograr un El Salvador más igualitario.

Señalaron la necesidad de implementar políticas públicas que permitan proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, como las mujeres, juventudes, personas con discapacidad, niñez, grupos de la tercera edad y población LGBTQ+.

Entre las principales falencias identificadas en la política pública se encuentra un acceso deficiente a la salud de calidad, educación y seguridad alimentaria; donde se ha identificado retrocesos importantes para la garantía de estos derechos humanos.

El país actualmente no genera oportunidades de empleo digno, principalmente para las personas que cumplen con algún nivel educativo, el trabajo de cuidados en los hogares no es reconocido ni valorado socialmente, para quienes trabajan en casa no hay salario, seguro, aguinaldo, ni vacaciones. La brecha de género implica que el sistema constantemente empuja a las mujeres a ocuparse en trabajos “feminizados o reproductivos”, y mal remunerados como son los cuidados y servicios en general.

Durante la actividad se conformaron seis mesas de política pública y las propuestas en materia de Protección Social Universal, Economía Más Humana, Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz, Justicia Fiscal, Resiliencia y Cambio Climático, Participación Ciudadana y Transparencia.

Al finalizar la jornada se acordó retomar todos los insumos obtenidos de cada mesa de trabajo para su sistematización e impulso de una plataforma de lucha e incidencia desde lo local y nacional hacia la transformación de un modelo de desarrollo que incluya las agendas de los sectores populares.