Catalino Miranda seguirá en prisión por “falsedad ideológica”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La mañana de este jueves se instaló la audiencia inicial en contra del empresario de autobuses Catalino Miranda, luego que la Fiscalía General de la República lo acusara de falsedad ideológica, por supuestamente haber presentado documentación contable falsa con el fin de obtener un crédito de 2.6 millones de dólares para su beneficio.

La audiencia inicial se desarrolló en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador. La Unidad Especializada contra el Lavado de Activos del ministerio público le imputa el delito de falsedad ideológica en modalidad de concurso real en el marco de la presentación de documentación contable “falsa” para el otorgamiento de un crédito de 2.6 millones de dólares en una institución financiera, dijo la representación fiscal. La unidad especializada, según el fiscal del caso, cuenta con suficientes elementos indiciarios de carácter testimonial, documental y pericial que permiten presentarle a la autoridad judicial convicción de la participación y la existencia del delito del que se le acusa.

El fiscal del caso sostuvo que el dinero de la sociedad relacionada a Catalina Miranda fue utilizado “para beneficio propio de Miranda Arteaga”, ya que en dicha sociedad Catalino Miranda “tiene calidad de beneficiario final”.

La FGR solicitó al Juzgado 1° de Paz de San Salvador que el acusado se mantenga en prisión provisional, ya que cuenta con suficientes pruebas que demuestran los hechos cometidos.

El delito de falsedad ideológica es un nuevo cargo que imputó recientemente la FGR. Al respecto, el abogado defensor, Milton Melciades, dijo que en el mismo requerimiento presentado por la FGR “lo desmiente”. “Desmiente que él haya presentado la documentación o haya firmado esa documentación, porque quien creó y firmó los documentos fue un contador que murió en la pandemia”.

“Si el delito existió, no lo cometió nuestro representado y no tiene nada que ver con el caso, le quieren atribuir que él fue el beneficiario final de ese crédito”, destacó la defensa técnica. A la vez dijo que el crédito lo habría recibido la empresa a la que pertenece Catalino Miranda, pero no él directamente.

Sobre el estado de salud del empresario, el abogado defensor dijo que se encuentra “mal”, ya que él tiene una lesión pulmonar, por lo cual, fue traslado a un centro asistencial semanas atrás. Melciades informó que no han podido ver al imputado, ni la defensa ni los familiares. Miranda actualmente guarda prisión en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”.

El Juzgado 1° de Paz de la capital valoró las pruebas que presentó la FGR y determinó que “son suficientes” para que Catalino Miranda continúe en prisión. Asimismo, ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción.

El empresario Catalino Miranda fue capturado el 12 de marzo del año pasado bajo tres cargos: el primero por presuntamente incrementar el pasaje al transporte colectivo; por resistencia y desórdenes públicos. Estos delitos se encuentran ventilados en otro juzgado.