Argentina sella remontada histórica ante Inglaterra para defender su corona contra España

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina y España jugarán la gran final de la Copa del Mundo 2026, luego de que la selección albiceleste remontara 2-1 ante Inglaterra en el segundo partido de semifinales, con dos asistencias de Lionel Messi y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, para que la selección sudamericana consiga su segunda final consecutiva.

En los primeros cinco minutos, Inglaterra mostró mayor presencia en el área albiceleste con la intención de sorprender el arco de Emiliano “el Dibu” Martínez y adelantarse en el marcador.

A los 20’, llegó la primera ocasión clara para el conjunto de los “Tres Leones”. Morgan Rogers habilitó a Reece James, quien sacó un potente disparo, pero “el Dibu” se quedó con el balón sin mayor complicación.

Doce minutos después, Declan Rice produjo un tiro libre que encontró la cabeza de John Stones, aunque el defensor inglés envió el balón desviado de la portería albiceleste.

Argentina respondió a los 38’. Tras una jugada preparada entre Lionel Messi y Leandro Paredes, Enzo Fernández encontró un balón suelto y sacó un potente remate que paso por encima del travesaño de Jordan Pickford.

Ya en el inicio del segundo tiempo, al 47’, una salida larga del “Dibu” encontró a Messi por la banda. El capitán argentino intentó evadir a un rival, perdió el balón, pero logró recuperarlo para asistir a Julián Álvarez, con un disparo que terminó desviado.

En la segunda mitad, Inglaterra encontró el premio a su insistencia. Al minuto 55, Harry Kane lideró una gran jugada colectiva que terminó con Anthony Gordon definiendo para el 1-0, que le dió una alegría parcial a la afición europea.

Los ingleses estuvieron cerca del segundo a los 65’, cuando Declan Rice probó desde fuera del área, pero nuevamente apareció “el Dibu” para controlar el remate.

Argentina reaccionó. Tres minutos más tarde, el recién ingresado Nico González conectó un cabezazo que pasó muy cerca del arco inglés, que reflejó el cambio de intensidad de la albiceleste tras la desventaja.

El conjunto de Lionel Scaloni insistió y volvió a generar peligro con una doble intervención de Alexis MacAllister, mientras que Nico González volvió a avisar al minuto 77 con otro cabezazo que rozó el empate.

A los 84’, Enzo Fernández dio el primer aviso con un potente remate desde fuera del área que pasó por encima del travesaño, anticipando lo que estaba por venir para los ingleses que no pudieron contener el desborde de una selección que busca la cuarta.

Un minuto después llegó la celebración de la albiceleste. Messi condujo por la banda y asistió a Enzo Fernández, quien esta vez no perdonó y sacó un potente disparo para vencer a Pickford y marcar el 1-1 que devolvió la esperanza a la selección argentina que no se rindió en busca de tocar nuevamente la gloria.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, apareció nuevamente Lionel Messi. En el 90’+2, tras recuperar un balón luego de un disparo de Alexis MacAllister que se estrelló en el poste, el capitán argentino envió un centro al área para que Lautaro Martínez, de cabeza, firmara el 2-1 definitivo que desató euforia no solo en la albiceleste sino en toda la afición presente.

Con otra remontada inolvidable para la albiceleste de Lionel Messi, Argentina selló su clasificación a la gran final de la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva, donde buscará el bicampeonato frente a España.

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