Antonia Navarro Huezo, salvadoreña adelantada dos siglos

Compartir

Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

El 11 de febrero es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, según lo resuelto por Naciones Unidas el 2015, ocasión para pensar en el inacabable camino de las mujeres hacia la equidad y la dignidad. El año en curso hubo una actividad de conmemoración muy singular y de muchos significados: se inauguró una Exposición Itinerante sobre Antonia Navarro Huezo, una salvadoreña del siglo XIX que con su vida breve, intensa y talentosa dejó un ejemplo de tesón y sabiduría.

La ilustre hija de la Universidad de El Salvador, la primada del país, Doctora Antonia Navarro Huezo, la primera Ingeniera graduada en Iberoamérica, fue una adelantada en su tiempo. Dos siglos después de su fecunda existencia, sus actuaciones parecen pioneras y precursoras de lo que en la actualidad se incluye en el acróstico STEM o más actualizado STEAM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, las disciplinas orientadoras que, integradas, organizan un óptimo plan de estudios en todos los niveles y modalidades de la educación y separadas son cauces del conocimiento y profesiones que se recomiendan a las jóvenes generaciones para emprender.

La Exposición expresa el trabajo creativo de muchas personas que, desde el arte, la ciencia, la tecnología, la historia y la literatura, y con la conducción de los escritores e historiadores Patricia Guerrero Medrano y Carlos Cañas Dinarte, colocaron en una docena de paneles textos y fotografías una biografía concisa e ilustrada de Antonia Navarro Huezo y el contexto en el que le tocó vivir.

Como ilustración complementaria, se sugiere leer el trabajo de los citados autores Patricia Guerrero Medrano y Carlos Cañas Dinarte titulado “María Antonia Navarro Huezo (1869-1991-Ingeniera con faldas” que aparece en TRESMIL Revista de Arte y Cultura del Diario Colatino, El Salvador, del 7 de febrero de 2026

Para hacer posible la Exposición Itinerante se necesitó la confluencia de varias voluntades y organizaciones cuyos personeros pronunciaron palabras en la inauguración llevada a cabo en la sede principal del Centro Cultural Salvadoreño-Americano, entidad educativa con más de 70 años de experiencia en la enseñanza del inglés y que en la actualidad ofrece programas de educación formal hacia la obtención de diplomas habilitantes para el trabajo. Su Director Ejecutivo, Licenciado Jorge Castrillo, relacionó la vida de la Dra. Navarro Huezo con la función educadora del Centro y como fuente de inspiración para las generaciones de jóvenes que reciben educación en el Centro.

La licenciada Miriam Alas es la Gerente General de PBS (Productive Business Solutions) empresa que ayuda a otras empresas para adoptar la tecnología en constante evolución y hacerlas más eficientes en sus labores empresariales. Ella relacionó a la Dra. Navarro con atributos inspiradores para que las mujeres, en sus trabajos profesionales, progresen hacia la equidad entre géneros como requisito para que a todas las personas les vaya bien: claridad de objetivos personales, coraje, en el sentido de fortaleza mental, para buscarlos, auto disciplina para un trabajo sostenido y visión de futuro para tener una imagen del legado que cada persona, con su trabajo, desea dejar para darle sentido a su existencia.

El ingeniero Rafael Ibarra es fundador y presidente de la empresa SVNet que se encarga de administrar lo que la jerga de Internet se llama “Sistema de Nombres de Dominios SV”. Se le considera pionero y “Padre de Internet en El Salvador” y desde esa perspectiva estuvo envuelto en la decisión de hacer el homenaje a la Dra. Navarro con la óptica de educador, tecnólogo de la información y promotor de la inserción de las instituciones de El Salvador en el mundo de la Internet. Desde su visión intelectual, el ingeniero Navarro se refirió a la exposición, como un medio educador de nuevas generaciones que vincula arte, historia y literatura y destaca los atributos de la Dra. Navarro: su interés por la ciencia, su trabajo arduo en sus empeños científicos y académicos y su disciplina para buscar y lograr objetivos.

La conjunción de arte, historia, literatura, ciencia y tecnología que se expresa en la Exposición Itinerante es un digno homenaje a la Dra. Navarro pues ella, con su vida y actuaciones, orienta a los jóvenes, principalmente las jóvenes mujeres, para perseguir objetivos formadores en las disciplinas del llamado STEAM, paradigma de educación actual que ya tuvo en la vida, obra y sufrimientos de la Dra. Navarro una visionaria precursora y por eso se puede decir que ella fue una avanzada del desarrollo científico, tecnológico y académico con sentido de equidad entre hombres y mujeres que continúa como un ideal a buscar.

Excelente la Exposición Itinerante, encomiable el trabajo que la ha hecho posible y promisoria la conjunción de voluntades que, con tales esfuerzos, muestran que un mundo mejor, más humano y más armonioso con la ciencia y la educación en función del bienestar humano, es posible.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...