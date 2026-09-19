Alianza y Firpo enfrentarán a Marathón y Saprissa en el repechaje de la Copa Centroamericana

Redacción Deportes

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Firpo y Alianza se enfrentarán a Club Deportivo Saprissa y a Marathón, respectivamente, en la fase de repechaje de la Copa Centroamericana de CONCACAF con horarios y fechas ya establecidas por la confederación, instancia donde los dos clubes salvadoreños pretenden conseguir el boleto a la CONCACHAMPIONS.

El primer encuentro se llevará a cabo este 20 de octubre a las 8:00 p.m. en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, donde Alianza visitará a Marathón para dar el primer paso.

Luego, el 21 de octubre, Firpo recibirá en el estadio Jorge “Mágico” González al Saprissa, a las 6:30 p.m. duelo donde los toros deberán darlo todo para cerrar como visitante.

La próxima semana, específicamente el 27 de octubre a las 8:00 p.m. Alianza cerrará la serie como local en el Jorge “Mágico” González ante Marathón. Y un día después, el 28 del mismo mes, Saprissa recibirá a Firpo en el estadio Ricardo Saprissa Aymá en el Ciudad San Juan De Tíbas en San José, Costa Rica.

En su camino en la Copa Centroamericana de CONCACAF, los albos debutaron ante Antigua, con un marcador prometedor de 2-1, luego vencieron 1-0 a Herediano y en el tercer encuentro cayeron 3-1 ante el Real Estelí, a pesar de ello en el último encuentro de fase de grupos vencieron 1-0 a Marathón para clasificar a cuartos de final donde cayeron por global de 3-0 ante Motagua.

Mientras que Firpo, arrancó su camino con una derrota de 2-1 ante Plaza Amador. En el segundo encuentro de fase de grupos goleó 4-0 a Diriangen, después venció 1-0 a la Liga Deportiva Alajuelense, y empató 1-1 con Xelajú para cerrar la fase. En la fase de cuartos de final cayó 6-0 en el global ante Olimpia.

Copa de Campeones CONCACAF 2027

En la celebración de su 65 aniversario, la Copa de Campeones de CONCACAF o CONCACHAMPIONS, como se le conoce, contará con 27 de los mejores clubs de la región, los cuales clasifican a través de diferentes competencias regionales, ligas y copas nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El campeón de dicha contienda asegurará uno de los cuatro cupos para clubes de CONCACAF en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y a la cual Deportivo Toluca FC Llegará como campeón vigente luego de conquistar su tercer título en ese 2026.