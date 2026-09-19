FESFUT presenta nomina de la Selecta Femenina para los amistosos ante Paraguay

Redacción Deportes

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La Selección Mayor Femenina tendrá una nueva oportunidad de competir en el ámbito internacional con dos partidos amistosos frente a Paraguay, que se disputarán en el Estadio Cuscatlán durante la próxima ventana FIFA.

El director técnico Eric Acuña presentó la nómina de 25 jugadoras que integrarán el grupo de trabajo de la Azul y Blanco, en un periodo de nueve días de actividades programadas por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

El primer compromiso ante la selección paraguaya se disputará el viernes 9 de octubre, a las 7:30 p. m., mientras que el segundo encuentro está programado para el lunes 12 de octubre, a las 8:00 p. m. Ambos partidos tendrán como escenario el Estadio Cuscatlán.

Estos duelos permitirán al combinado nacional mantener la actividad competitiva y continuar con el trabajo del cuerpo técnico, de cara a su próximo desafío internacional, los cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf 2026.

En esa instancia, El Salvador se enfrentará a Estados Unidos el 27 de noviembre, en el Texas Health Mansfield Stadium.

Nómina de convocadas Porteras: Idalia Serrano, Jennifer Alvarado, Riley Meléndez.

Defensas: Elaily Hernández, Sarina Villa, Vasthy Delgado, Jasmine Dybala, Nicolle Amaya, Victoria Sánchez, Chistine Duarte, Juana Plata.

Mediocampistas: Alejandra Chirino, Maggi Segovia, Laila Saravia, Mya Ulloa, Danielle Fuentes, Camila Brower, Danya Gutiérrez, Jackeline Velásquez, Makenna Domínguez, Amber Marinero.

Delanteras: Brenda Cerén, Samantha Fisher, Samaria Gómez, Abigail López.