Alianza vence al Platense 2 a 1 y clasifica

El campeón nacional Alianza logró sacudirse la presión y la defensa que le impuso el Platense en las Delicias, y aprovechando el hombre de más que tuvo en el terreno de juego, gana el partido 2 a 1, y se afianza del liderato y, además clasifica a la siguiente ronda del torneo.

En el primer tiempo, el Platense logró detener las constantes llegadas de Alianza a la portería de Arroyo, y resguarda así la mínima ventaja que por medio de un autogol de Mario Jacobo habían conseguido al minuto 23 los pupilos de la “Chochera” Castillo.

Pero, al inicio del segundo tiempo, las cosas cambiaron pues, al minuto 48 Ángelo Rodríguez se encarga de poner el empate. Luego, y tras la expulsión de Jorge Mundo del Platense, por doble amarilla, Alejandro Enrique, el 20 del Alianza le da el gol de la tranquilidad al equipo campeón.

El sábado, Luis Ángel Firpo no logra reponerse de la goleada que le dió el Alianza en la jornada 14, y solo pudo sacarle un empate a 1 al InterFA en el primer partido de la jornada décimaquinta del Apertura 2025 de la Primera División de Fútbol de El Salvador. El Inter FA fue el primero en anotar, justo a minuto 11, cuando a balón parada, Serrano vence al cancerbero firpense Wilberth Hernández.

En el segundo tiempo, Luis Ángel Firpo se sobrepuso y por medio de Lucas dos Santos, logra vencer al arquero del Inter, Adriel Martínez, y logra el empate.

Los ganes de Cacahuatique y del Metapán no lograron mover los tres primeros lugares de la tabla de posiciones, en espera de que lo que haga el Águila y el FAS, el próximo miércoles, dado que FAS se encuentra en la tercera casilla y podría empatar al Alianza en puntos y superara al Firpo por dos goles, si es le gana al cuadro migueleño.

Sábado 4 de octubre

Inter FA contra 1 Luis Ángel Firpo 1

Domingo 5 de octubre

Fuerte San Francisco 1 el Cacahuatique 3.

Zacatecoluca 1 Isidro Metapán 2

Alianza FC contra CD Platense 1

Lunes 6 de octubre

Hércules y Municipal Limeño a las 19:30 horas.

Tabla de posiciones

1. Alianza FC 36 puntos

2. Luis Ángel Firpo 31 puntos

3. CD FAS 30 puntos

4. Isidro Metapán 27 puntos

5. CD Cacahuatique 23 puntos

6. Platense 17 puntos

7. Municipal Limeño 17 puntos

8. Águila FC 17 puntos

9. Inter FA 13 puntos

10. Fuerte San Francisco 10 puntos

11. Zacatecoluca FC 9 puntos

12. Hércules 8

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique 9 goles

2. Jomal Williams, Isidro Metapán 8 goles

3. José Erick Correa, Municipal Limeño 7 goles

4. Yan Maciel, CD FAS 6

