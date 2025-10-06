Página de inicio » Deportes » Alianza vence al Platense 2 a 1 y clasifica
Los jugadores albos celebran el gol del empate a anotado por Ángelo Rodríguez, el número 7. Foto Diario Co Latino /Cortesía

Alianza vence al Platense 2 a 1 y clasifica

Administraador 6 octubre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Alianza vence al Platense 2 a 1 y clasifica 267 Vistas

Compartir
        

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino

El campeón nacional Alianza logró sacudirse la presión y la defensa que le impuso el Platense en las Delicias, y aprovechando el hombre de más que tuvo en el terreno de juego, gana el partido 2 a 1, y se afianza del liderato y, además clasifica a la siguiente ronda del torneo.

En el primer tiempo, el Platense logró detener las constantes llegadas de Alianza a la portería de Arroyo, y resguarda así la mínima ventaja que por medio de un autogol de Mario Jacobo habían conseguido al minuto 23 los pupilos de la “Chochera” Castillo.

Pero, al inicio del segundo tiempo, las cosas cambiaron pues, al minuto 48 Ángelo Rodríguez se encarga de poner el empate. Luego, y tras la expulsión de Jorge Mundo del Platense, por doble amarilla, Alejandro Enrique, el 20 del Alianza le da el gol de la tranquilidad al equipo campeón.

El sábado, Luis Ángel Firpo no logra reponerse de la goleada que le dió el Alianza en la jornada 14, y solo pudo sacarle un empate a 1 al InterFA en el primer partido de la jornada décimaquinta del Apertura 2025 de la Primera División de Fútbol de El Salvador. El Inter FA fue el primero en anotar, justo a minuto 11, cuando a balón parada, Serrano vence al cancerbero firpense Wilberth Hernández.

En el segundo tiempo, Luis Ángel Firpo se sobrepuso y por medio de Lucas dos Santos, logra vencer al arquero del Inter, Adriel Martínez, y logra el empate.

Los ganes de Cacahuatique y del Metapán no lograron mover los tres primeros lugares de la tabla de posiciones, en espera de que lo que haga el Águila y el FAS, el próximo miércoles, dado que FAS se encuentra en la tercera casilla y podría empatar al Alianza en puntos y superara al Firpo por dos goles, si es le gana al cuadro migueleño.

Sábado 4 de octubre

Inter FA contra 1 Luis Ángel Firpo 1

Domingo 5 de octubre

Fuerte San Francisco 1 el Cacahuatique 3.

Zacatecoluca 1 Isidro Metapán 2

Alianza FC contra CD Platense 1

Lunes 6 de octubre

Hércules y Municipal Limeño a las 19:30 horas.

Tabla de posiciones

1. Alianza FC                                        36 puntos

2. Luis Ángel Firpo                               31 puntos

3. CD FAS                                              30 puntos

4. Isidro Metapán                                27 puntos

5. CD Cacahuatique                             23 puntos

6. Platense                                            17 puntos

7. Municipal Limeño                            17 puntos

8. Águila FC                                            17 puntos

9. Inter FA                                               13 puntos

10. Fuerte San Francisco                      10 puntos

11. Zacatecoluca FC                                 9 puntos

12. Hércules                                               8

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique        9 goles

2. Jomal Williams, Isidro Metapán         8 goles

3. José Erick Correa, Municipal Limeño 7 goles

4. Yan Maciel, CD FAS                               6

Tags

Ver también

Barcelona goleado en Sevilla y Real Madrid líder de LaLiga

Compartir        Madrid/Prensa Latina Un FC Barcelona, lastrado por el revés en Champions y varias ausencias por …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.