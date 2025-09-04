Alianza gana cómodo en la novena jornada del fútbol mayor

Compartir

Redacción Deportes

El partido más llamativo de la novena jornada del fútbol salvadoreño, en el Apertura 2025, fue sin lugar a dudas el protagonizado en el “Mágico González” entre el campeón Alianza y Municipal Limeño. Alianza se impuso 3 a 1 a los de Santa Rosa de Lima, en un partido que el primer tiempo y parte del segundo fue dominado por el equipo blanco, y que pudo haber hecho más goles.

Al minuto 11, el capitán del equipo capitalino Mario Jacobo pone el balón en el fondo de la red del marco del Municipal Limeño, defendido por Joel Almeida, para el 1 a 0. Al minuto 25 Leonardo Menjívar aumenta la cuenta para el 2 a 0, y al minuto 74, un minuto después del gol de Santa Rosa de Lima, el juvenil Diego Bigueur, quien entró de suplente, encaja el tercer gol, y el triunfo de Alianza.

En el Segundo tiempo, al minuto 73, Javier Fermán, del limeño mete el gol del descuento, y el único gol de los santarroseños.

La novena jornada del fútbol salvadoreño se jugó entre el miércoles y jueves de la presente semana. En total fueron seis partidos. Estos fueron los resultados:

Partidos del miércoles 3 de septiembre

– Firpo 2 Hércules 0

– Alianza 3 Municipal Limeño 1

– Cacahuatique 0 FAS 0

– Platense 3 Metapán 0,

Partidos Jueves 4 septiembre (pendientes)

– Fuerte San Francisco Zacatecoluca

– Inter FA versus Águila tampoco

