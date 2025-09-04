Página de inicio » Deportes » Alianza gana cómodo en la novena jornada del fútbol mayor
El juvenil Diego Bigueur celebra el gol anotado al Municipal Limeño, al minuto 74, con el que sumó los 3 goles con los que ganó la noche del miércoles Alianza en la novena jornada del Apertura 2025. (Foto Diario Co Latino/Cortesía)

Alianza gana cómodo en la novena jornada del fútbol mayor

Redacción Nacionales 4 septiembre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Alianza gana cómodo en la novena jornada del fútbol mayor 250 Vistas

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El partido más llamativo de la novena jornada del fútbol salvadoreño, en el Apertura 2025, fue sin lugar a dudas el protagonizado en el “Mágico González” entre el campeón Alianza y Municipal Limeño. Alianza se impuso 3 a 1 a los de Santa Rosa de Lima, en un partido que el primer tiempo y parte del segundo fue dominado por el equipo blanco, y que pudo haber hecho más goles.

Al minuto 11, el capitán del equipo capitalino Mario Jacobo pone el balón en el fondo de la red del marco del Municipal Limeño, defendido por Joel Almeida, para el 1 a 0. Al minuto 25 Leonardo Menjívar aumenta la cuenta para el 2 a 0, y al minuto 74, un minuto después del gol de Santa Rosa de Lima, el juvenil Diego Bigueur, quien entró de suplente, encaja el tercer gol, y el triunfo de Alianza.

En el Segundo tiempo, al minuto 73, Javier Fermán, del limeño mete el gol del descuento, y el único gol de los santarroseños.

La novena jornada del fútbol salvadoreño se jugó entre el miércoles y jueves de la presente semana. En total fueron seis partidos. Estos fueron los resultados:

 

Partidos del miércoles 3 de septiembre

 

 Firpo 2 Hércules 0

 

– Alianza 3 Municipal Limeño 1

 

– Cacahuatique 0 FAS 0

 

– Platense 3 Metapán 0,

 

Partidos Jueves 4 septiembre  (pendientes)

 

– Fuerte San Francisco Zacatecoluca

– Inter FA versus Águila tampoco

 

