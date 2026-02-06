Alcalde de Nuevas Ideas anuncia que no buscará reelección 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El alcalde de Santa Ana Norte por el partido de Nuevas Ideas, Carlos Landaverde, informó en un video, que posteriormente se eliminó de redes sociales, que no participará en las elecciones de 2027 debido a la falta de apoyo desde el Gobierno central con los territorios municipales donde gobierna.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el edil informó sobre su decisión de no participar en las elecciones del 28 de febrero de 2027, ya que se presentaron cosas “que me quitaron mi tranquilidad”. El video en cuestión no se encuentra disponible en sus redes sociales; sin embargo, medios de comunicación retomaron la noticia y el sociólogo Billy Valiente retransmitió en su canal de YouTube parte del video difundido por Landaverde.

Carlos Landaverde señaló directamente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de no haber atendido su solicitud para la ejecución de obras en Metapán. Se trata de la pavimentación de 10 kilómetros de la Calle al Cantón San Miguel Ingenio; de hecho, el funcionario también informó que buscó la ayuda de cinco diputados de Nuevas Ideas que representan a Santa Ana, pero tampoco fue recibido.

Esto, a pesar de que los fondos para dicho proyecto “fueron aprobados desde hace mucho tiempo”. Los diputados por Santa Ana en la Asamblea son: Claudia Toledo, Evelyn Merlos, Felipe Interiano y Giovanny Zaldaña, todos de Nuevas Ideas.

“Fui dos veces con el ministro de Obras Públicas y no hay ningún avance. Lo comenté con los diputados sobre el compromiso para hacer esa calle, pero no vi ninguna respuesta. De mi parte he hecho lo que manda para hacer como alcalde, pero no tuve ninguna respuesta y, al ver cómo van las cosas, no creo que tampoco este año, y yo no voy a jugar con la gente”, dijo el edil, en vivo.

El alcalde cian señaló que su nombre “no lo iba a poner en peligro”, cuando “he hecho lo que he tenido que hacer para poder lograr ese proyecto (la calle) que estoy seguro se pudiera hacer sin ningún problema si se enfocaran un poco más en esta parte del país”. Santa Ana Norte está conformada por Masahuat, Metapán, Santa Rosa Guachipilín y Texistepeque.

Según informó, la decisión de no participar en las próximas elecciones también la ha tomado por salud.

Carlos Landaverde también informó que había realizado denuncias a la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República por presuntos actos de corrupción en gestiones anteriores, pero dichas instituciones no han atendido los señalamientos contras las jefaturas de la administración. Los alcaldes de 2021-2024 de Metapán, Texistepeque, Masahuat y Santa Rosa Guachipilín fueron Israel Peraza, (PDC), José Dimas Aguilar, (PCN), Alfonso Aguilar (GANA) y Hugo Flores (ARENA), respectivamente.

“Hicimos varias veces denuncias a la CCR y Fiscalía y no tuvimos los resultados que queríamos. Desde allí me comencé a decepcionar del sistema porque muchas denuncias hicimos y no vimos resultados”, señaló el edil.

Landaverde señaló que realizaron investigaciones internas “y sí encontramos faltantes y cosas delicadas en la municipalidad y no se tomaron las acciones que correspondían. Sí hay reparos y observaciones, pero allí hay robos claros”. Señaló que parte de las herramientas adquiridas con los impuestos de la población, fueron y son utilizadas de forma personal por personas de las administraciones anteriores.

Al final del video, el edil dijo que la “la única manera” en que pudiese volver “a tirar” en referencia a una candidatura a alcaldía es que las autoridades del MOP le digan que van a construir los 10 kilómetros de calle a San Miguel Ingenio.

El video original del funcionario no se encuentra disponible y tampoco se ha referido al tema nuevamente. Lo que demuestra la postura del edil es lo que se dice en la opinión pública, que los alcaldes son una pieza más sin gobernanza real en los territorios, ya que se les ha ahogado financieramente con la reducción del FODES y la centralización de las obras a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

