Ahorrantes de COSAVI esperan que la SSF recupere el total de sus ahorros

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La mayoría de las personas que estaban concentradas en la agencia de COSAVI, de la calle Gabriela Mistral, este lunes, eran adultos mayores en su mayoría, quienes luego de ser atendidos algunos guardan la esperanza de recuperar sus ahorros, mientras otros, los supera la incertidumbre.

El jueves 9 de mayo, en horas de la noche, la Fiscalía General de la República anunció la investigación por defraudación a la economía pública y lavado de dinero en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R. L (COSAVI de R.L), por una suma de alrededor de 35 millones de dólares. Así también, anunció la captura de 15 de los 32 sospechosos. Entre los detenidos, supuestamente están 8 directivos, quienes no han sido idenficados aún.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), por su parte, informó que esta cooperativa de ahorro y préstamo se encuentra intervenida, y que trabaja junto a la Fiscalía en este caso, que según la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, cuenta con suficientes fondos en la cartera de préstamos, con lo que se pueden honrar los depósitos de los asociados.

“Hay que tener confianza, porque como dicen, la fe que te valga, pero de seguridad a seguridad no tenemos nada”, dice Sergio* (nombre ficticio), quien reconoció que no tienen información sobre todos los préstamos realizados por COSAVI, que la superintendente de Sistema Financiero pueden cubrir de manera solvente lo invertido por sus ahorrantes.

“La certeza -sólo es de ella- porque tiene los documentos, pero los otros clientes no. Aquí lo malo es que no han convocado a una reunión de cómo será el proceso, eso no lo han hecho, entonces, uno viene aquí afligido y con incertidumbre”, agregó.

“Sigo creyendo que se descubrió a tiempo (fraude), pero aún así, sacaron 35 millones de dólares. Ahora esa es la gran pregunta ¿Cómo pudieron sacar 35 millones de dólares, si a uno por ir a sacar cien dólares le piden DUI y otros documentos? eso no cuadra”, agregó.

Al explicar que cualquier ciudadano salvadoreño que saldrá del país, por cualquier punto migratorio y lleva en su haber 9 mil 999 . 00 dólares, puede pasar sin registrarlo, pero si es obligatorio informar a las autoridades si pasan los 10 mil dólares, el dinero que sacarán del país.

“Esta ley es rídicula, si ellos (directivos de COSAVI) lograron sacar 35 millones de dólares, que los extraditen creo que de nada sirve, aquí lo bueno es que, confisquen todas las propiedades, vehículos y edificios. Allí si veo una esperanza de recuperar el dinero”, alegó Sergio*. Las redes sociales, en especial “X”, ha mantenido como “tendencia” a COSALVI, en cuyos mensajes señalan como “dato urgente” que: “el 80% del dinero que han desfalcado en COSAVI es dinero de ahorros de la diáspora de salvadoreños en los Estados Unidos”, (@ingrydadriana),

Asimismo, hay personas que han expresado su “preocupación” por la imposibilidad de retirar sus fondos en su totalidad, porque serán entregados por cuotas, tres veces por semana, según la cantidad de fondos que posean.

Ester* cree fielmente en la Superintendencia del Sistema Financiero, asegurando que si ya tomaron el caso de COSAVI, “el dinero está seguro”, por lo que aconsejaba remitirse ante la SSF , para asegurar los fondos que están retenidos por ahora.

“Ellos (SSF) pelean por su dinero, porque está pendiente de lo que capta el sistema financiero, o sea, la gente que está aquí haciendo cola, no ha perdido nada, porque van a recuperar el dinero, porque la Superintendencia ya se metió en esto y va a ir a fondo en la investigación, y va a lograr que ese dinero le sea devuelto. Ellos dijeron que lo harán y van a pelear por los afectados” ,aseguró Ester*.

Mientras, Ana*, de 82 años, quien tenía sus ahorros en COSAVI, comentó que a ella le devolverán una parte de su dinero de su depósito a plazo fijo, el próximo 27 de mayo, porque vence en esa fecha. “Este 27 de mayo me darán una parte, por ejemplo si fueran 15 mil dólares, me darían 1, 800 semanales o sea 600 dólares por esos 3 días a la semana. Yo tendré que estar viniendo desde Quezaltepeque, a partir de la fecha de vencimiento de mi plazo fijo, porque lo tenía a 6 meses, y el otro se vence en diciembre, ese no lo puedo tocar todavía”, indicó.

“Me siento un poco más tranquila, esperaré 15 días, será el lunes, martes y miércoles, desde el 27 de mayo, hasta que me completen lo que tenía allí, a plazo fijo. Creo que no va a llevar mucho tiempo, mientras tanto estaré gastando en uber para recuperar mis ahorros”, puntualizó Ana*.