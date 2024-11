Afectados de COSAVI interponen un grito de auxilio al comisionado de DDHH

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos de El Salvador (UNIDECH) presentó este miércoles un escrito al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmán sobre las violaciones de DDHH que han sido víctimas, los afectados de COSAVI.

El abogado que acompaña a los afectados de COSAVI, Rudy Joya, comentó que en el caso se han “vulnerado gravemente el tema de derechos humanos”. Ejemplo de ello, es con el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es referente al derecho a la propiedad. Las familias han sido vulneradas ya que no han podido tener el control o la administración de los fondos que, por años, estuvieron ahorrando.

“No vemos ningún tipo de transparencia en cuanto a la información que las instituciones oficiales brindan como por ejemplo la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)”, comentó el abogado Rudy Joya, quien a la vez recordó que existen escritos en la SSF, pero no los ha respondido, pese a que los plazos se están venciendo.

El abogado enfatizó que el decreto que aprobó la Presidencia de la República hace meses para decir que en El Salvador sí se protegía el tema de los derechos humanos, le da la facultad al comisionado presidencial para poder incluso realizar una mesa de diálogo con las instituciones que están vulnerando ese derecho humano y con las familias afectadas para llegar a una solución. Concretamente en el tema de derechos económicos y patrimoniales de la propiedad.

“Recordemos que hay personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, personas que tienen deudas y que no han podido cubrir todas estas necesidades que amerita un nivel de vida digno, porque precisamente esos fondos no se los entregan”, remarcó Joya.

En ese sentido, Juan José Ortiz, vocero de los afectados, explicó que el caso COSAVI está transgrediendo derechos humanos fundamentales, pues ya no solo se viola los derechos económicos y patrimoniales, sino que ya se viola otros derechos como el derecho a la vida, a la salud, el derecho a una vejez digna.

El caso COSAVI tiene 3 afectados muertos, es decir, personas que ya no vieron sus ahorros y fallecieron por enfermades o vejez. “Esta cifra puede ir aumentando en la medida que el tiempo va avanzando y no vemos respuesta de las personas que están involucradas en este caso”, añadió Ortiz.

El abogado Joya sostuvo que “la Superintendencia es la que no explica por qué está administrando una cooperativa que debería de seguir funcionando de manera autónoma con sus asociados, de igual manera, cuál es el proceso para autorizar el tema de capas para unas personas sí y para otras personas no. Esa falta de transparencia y negligencia es lo que también estamos documentando, se lo estamos presentando al comisionado”.

El escrito tiene el respaldo de 120 personas afectadas por el desfalco de COSAVI, quienes desvirtúan que no haya fondos en la cooperativa, “claro que hay, sigue habiendo una gran cantidad de pasivos y activos; si de verdad se quisiera administrar el tema de COSAVI y responderles a las familias de una manera integral y transparente ya hubieran realizado cualquier mesa de diálogo para empezar a devolver ese dinero a cada una de las personas”.

Las últimas acciones que se han tomado es declarar bajo reserva los procesos administrativos, cuando eso no debe ser así, según lo explicó Joya. “La reserva en materia legal es para los procesos penales, no para los procesos administrativos ante una superintendencia (…) es un tema penal, un tema que fiscalía tiene que tratar, pero no procesos administrativos a través de la superintendencia, eso no debería de tener reserva y peor si las personas que están exigiendo su dinero son las víctimas”.

Es de recordar que la noche del 9 de mayo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado de prensa que investigaba a 32 personas de COSAVI por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que ronda los $35 millones. El manejo de la cooperativa pasó a manos del Estado. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) activó la devolución del cien por ciento de los ahorros a las cuentas de depósitos que sumen un monto menor o igual a los 24 mil dólares en COSAVI de R.L.

