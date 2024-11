Denuncian actividad sospechosa en las cercanías de la vivienda de Rubén Zamora

Samuel Amaya

A través de redes sociales se denunció este miércoles que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se habría estacionado cerca de la vivienda de Rubén Zamora, exdiputado y exdiplomático de El Salvador. Zamora ha sido víctima de persecución política por el Gobierno de Nayib Bukele.

A través de un mensaje publicado la tarde de este miércoles se alertó que “poco antes del mediodía, un pickup de la PNC se posicionó ante el portón de la casa de habitación del Doctor Rubén Zamora”.

“Los pasajeros del pickup ingresaron al predio y hasta este momento no han egresado. Mientras tanto, elementos con uniforme “militar” custodian el pickup estacionado. Posteriormente, se ha agregado un segundo pickup”, señala el mensaje. Hasta el cierre de esta nota, no se tenía información oficial del hecho denunciado.

El mismo mensaje señalaba que el vecindario estaba expectante y preocupado por la situación, debido al actuar de las autoridades y más con el régimen de excepción, donde se registran capturas arbitrarias casi a diario.

“Lo que pudiera estar sucediendo en estos momentos en el hogar del doctor Rubén Zamora debe ser causa de preocupación, alarma y movilización solidaria, para toda la ciudadanía salvadoreña”, señaló el mensaje.

Persecución a Zamora

Es de recordar que en diciembre de 2023 se giró la primera orden de detención contra Zamora y otros exdirectivos de la Asamblea Legislativa por el presunto delito de encubrimiento, tras presuntamente aprobar la Ley de Amnistía de 1993, la cual, Zamora no firmó y ni votó a favor. Dicha ley fue en favor de los principales imputados de la matanzas ocurridas durante la guerra civil, a partir de 1981.

El 31 de enero de 2024 se revocó la orden de detencióncontra Zamora y otros exdirectivos de la Asamblea Legislativa; sin embargo, tres días después, la jueza se retractó y volvió a girar la orden de detención sin siquiera notificar al él o a su familia, pero esta, también fue revocada.

El primero de febrero, Zamora apareció públicamente a través de una conferencia de prensa para denunciar la presunta persecución política de la que es víctima con este caso, ya que él no firmó la ley de amnistía y tampoco votó para su aprobación; aclaró que en el momento de su aprobación él y otros de sus colegas diputados se fueron del pleno como muestra de rechazo a la ley. Zamora sostuvo que la orden de detención tenía como objetivo “callarlo”; esto luego de denunciar públicamente actuaciones antidemocráticas del Gobierno de Nayib Bukele.

Al cierre de esta edición se conoció que Zamora se encuentra sano y salvo y efectivamente llegaron 3 pickup con policías y soldados; entraron a la propiedad de él con el pretexto de que ‘”andaban en un operativo y por ello abrieron el portón de acceso a la misma”.

Y cuando estaban “adentro quisieron apresarlo, pero de inmediato llegó la hermana de él que es abogada y les mostró la constancia de libertad que se posee y ya no procedieron alegando que ellos no sabían nada de eso y que la Jueza de Gotera no les había informado”.

Debido a esto los efectivos optaron por retirarse, según la fuente que proporcionó la información. “Esto entiendo es presión psicológica, amendratamiento para con él, pero nuestro maestro no se dejó impresionar y se encuentra bien; gracias por la preocupación; así actúa este corrupto gobierno a través de sus esbirros”.

