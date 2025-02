Aguila remonta 3-1 a FAS en el clásico y queda líder

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El Águila remontó y se quedó con el clásico nacional al vencer 3-1, en el estadio Juan Francisco Barraza, a FAS, este fin de semana, partido donde Edgar Medrano hizo cumplir la ley del ex. Los migueleños lograron dar vuelta al marcador para quedarse con el liderato, tras la jornada 4 del torneo Clausura 2025.

En la fiesta del clásico nacional, entre el cuadro de Águila contra FAS, el equipo naranja y negro se quedó una vez más con la victoria ante los tigres, que no encontraron el resultado en el Barraza, por los tres goles de los locales, uno por parte de Blas Sosa (39’), Jairo Henríquez (59’) y otro de Ronald Rodríguez (88’). Edgar Medrano hizo cumplir la ley del ex al marcar el primer gol del partido a los 32’, marca que le dio la ventaja al equipo de Santa Ana, pero que al final no pudo sostenerla.

En otros resultados. Alianza sumó la segunda victoria del torneo Clausura este fin de semana, al vencer en el estadio nacional Jorge “El Mágico” González, al cuadro draconiano, que llegó con la esperanza de conseguir el primer resultado positivo, pero se fue a San Miguel sin nada, debido a que Leonardo Menjívar marcó doblete a los 29’ y los 80’ para darle al cuadro capitalino un resultado positivo.

La serie que no tuvo goles fue Isidro Metapán contra Cacahuatique, al finalizar con un empate sin goles en el estadio Jorge “Calero” Suárez, en Santa Ana. Los de oriente se mantienen en el top 5 de la tabla mientras que el cuadro calero está en la sexta casilla.

En un escenario completamente distinto, el Platense sacó las garras para sumar la segunda victoria del torneo, al vencer 2 a 0, en calidad de visitante, al Fuerte San Francisco, en el estadio Correcaminos, en Morazán.

Los gallos en su intento de cambiar el monólogo del torneo anterior se han decidido sumar resultados positivos y esta vez consiguieron los tres puntos gracias al doblete de Jhonathan Rivas a los 19’ y a los 78’.

El segundo empate de la jornada 4 fue entre el actual monarca al fútbol salvadoreño, 11 Deportivo y Municipal Limeño, en la casa del tanque fronterizo, en el estadio Simeón Magaña, en Ahuachapán. Un partido que le da al equipo aurinegro su primer empate más dos derrotas hasta el momento y que dejan al cuadro cuchero en la octava posición y al equipo local en la décima.

Tabla de posiciones

La tabla de posiciones del Clausura se sigue moviendo y en esta ocasión, Águila se quedó en la cima luego de alcanzar 10 unidades, después de cuatro encuentros con un empate y tres victorias. En la segunda casilla se quedó Firpo, Alianza en la tercera, Cacahuatique en la cuarta y Platense en la quinta.

El sexto equipo, luego de la jornada 4 es Isidro Metapán, le sigue el Fuerte, Municipal Limeño, FAS y Once Deportivo.

Es de mencionar que el equipo que descansó en esta fecha fue Firpo.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...